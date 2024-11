McDavid že pri tisoč točkah

OGLAS

Connoc McDavid je dosegel mejnik na svoji 659. tekmi. Sloviti Wayne Gretzky je bil najhitrejši pri lovljenju tega rekorda s 424 tekmami, sledita Mario Lemieux s 513 tekmami in Mike Bossy s 656 tekmami. S 27 leti in 306 dnevi je McDavid tudi četrti najmlajši igralec, ki je dosegel tisoč točk v karieri, zaostaja le za Gretzkyjem (23 let, 328 dni), Lemieuxom (26 let, 171 dni) in Stevom Yzermanom (27 let, 291 dni). McDavid ima 341 golov in 660 podaj. Je sicer še 99. igralec lige NHL, ki je dosegel tisoč točk, in četrti pri Oilers, v dresu naftarjev se je pridružil Gretzkyju (1669), Jariju Kurriju (1043) in Marku Messierju (1034).

"Ti mejniki so odličen trenutek za razmislek in pogled nazaj," je dejal McDavid. "Minilo je dobrih deset let in upam na še deset dobrih. Nekatere od teh stvari so mi nekoliko bolj čustveno prizanesle kot druge, kdo bi si mislil." Ob lovu na mejnik je McDavid prestregel podajo Leona Draisaitla ob prodoru 2 na 1 in premagal vratarja Scotta Wedgewooda s strelom na bližnjo vratnico ter izenačil. "Že to, kako so se igralci odzvali, mi pomeni veliko. Pomeni mi vse," je dejal McDavid. "Če slišim ljudi na tribunah, mi te stvari pomenijo več kot katere koli številke. To je bil res poseben trenutek."

Connor McDavid FOTO: AP icon-expand

McDavid je dodal točko številka 1001 v podaljšku s podajo pri drugem zadetku Darnella Nursa na tekmi. "To je bil poseben trenutek. To sem rekel prejšnji dan, to je legendarna stvar," je dejal Draisaitl. "Biti priča temu in biti del tega ter ga videti odraščati od takrat, ko je bil star 18 let, je zelo 'kul'. Precej neverjetno je biti del tega." McDavid je potreboval le 58 tekem, da je z 900. točke prišel na 1000. V tej sezoni ima šest golov in 13 podaj.

V Tampi na Floridi je Andrej Vasilevskij postal najhitrejši vratar, ki je dosegel 300 zmag v ligi NHL, Tampa Bay Lightning pa je v Amalie Areni zadala drugi poraz Winnipeg Jets v sezoni s 4:1. Vasilevskij, 40. vratar, ki je dosegel mejnik, je do 300 zmag prišel na 490 tekmah, s čimer je podrl rekord Jacquesa Planta (521 tekem). "Imam srečo, da sem osvojil 300 zmag za isti hokejski klub. To se danes ne dogaja tako pogosto," je dejal Rus. "Očitno je težko zmagati v tej ligi, a zadnjih deset let sem igral za tako odlično ekipo. Tako trdo dela na ledu in mi zelo pomaga med igro."

Hokejisti Tampa Bay Lightning: Andrej Vasilevskij, Victor Hedman in Luke Schenn FOTO: AP icon-expand

Tridesetletnik je je že osvojil pokal Vezina kot najboljši vratar v ligi NHL (2019), dvakrat je osvojil Stanleyjev pokal (2020, 2021), ima tudi pokal Conna Smytha kot MVP končnice (2021). Jesper Bratt je dosegel svoj drugi hat-trick v ligi NHL, New Jersey Devils pa so v dvorani Amerant Bank drugič v treh dneh premagali Florida Panthers, tokrat s 6:2. V Vancouvru je Dakota Joshua odigral prvo tekmo v sezoni za domačo ekipo, potem ko so mu poleti diagnosticirali raka na modih. Canucks so sicer doživeli poraz proti New York Islanders (2:5).

Medtem ko košarkarskemu Dallasu z Luko Dončićem ne gre najbolje, pa gre odlično hokejistom Dallasa. Jevgenij Dadonov je dvakrat zadel za Dallas Stars za domačo zmago s 7:2 proti Boston Bruins. Dallas je dosegel sedem golov dosegel tudi v začetku tedna, ko je s 7:1 ugnal Pittsburgh Penguins. Izidi:

Ottawa Senators – Philadelphia Flyers 4:5 (podaljšek) Tampa Bay Lightning – Winnipeg Jets 4:1 Florida Panthers – New Jersey Devils 2:6 New York Rangers – San Jose Sharks 3:2 Buffalo Sabres – St. Louis Blues 4:3 (podaljšek) Dallas Stars – Boston Bruins 7:2 Minnesota Wild – Montreal Canadiens 3:0 Edmonton Oilers – Nashville Predators 3:2 (podaljšek) Vancouver Canucks – New York Islanders 2:5 Seattle Kraken – Chicago Blackhawks 3:1