Connor v manj kot sedmih minutah do treh golov

Kylu Connorju, ki je v statistiko vpisal tudi podajo, je to uspelo že v prvi tretjini, s štirimi točkami pa je prišel do 59. v sezoni in se je na šestem mestu najučinkovitejših igralcev izenačil s Connorjem McDavidom. Jets so postala prva ekipa v prvenstvu, ki je prišla do 30. zmage.