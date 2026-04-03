Cooper: Ne bomo si razbijali glave z zaostankom 0:3

Strateg hokejistov Olimpije Ben Cooper kljub zajetnemu zaostanku v polfinalni seriji ne obupuje in v isti sapi svojim varovancem sporoča, da si ne smejo beliti glave s trenutnim stanjem.
"Čeprav je tekmec svoj prvi zadetek dosegel že v osmi minuti prve tretjine, nas to ni presekalo. Hitro smo se pobrali in nadaljevali s svojo igro. Ne bomo si razbijali glave z zaostankom z 0:3 v zmagah. Misliti je treba le na naslednjo četrto tekmo, kjer moramo nujno zmagati, če želimo nadaljevati sezono," je po drugem porazu v Brunicu dejal kanadski strateg na klopi zmajev.
"Pustertal je zelo dobro organizirano moštvo, a tudi mi smo imeli svoje priložnosti in tudi kar nekaj smole. Dva razveljavljena zadetka, ki bi serijo lahko povsem obrnila na glavo. Je, kar je. Zagotovo se ne bomo predali. Dokler obstajajo minimalne možnosti, bomo storili vse, da trenutno stanje obrnemo sebi v prid," je še pristavil Cooper.
Naslednja in morda že odločilna tekma je na sporedu v nedeljo v Tivoliju.
