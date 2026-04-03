Hokej

Cooper: Ne bomo si razbijali glave z zaostankom 0:3

Ljubljana, 03. 04. 2026 12.20 pred 25 dnevi 1 min branja 5

Avtor:
A.V.
Olimpija Ljubljana - Pustertal

Hokejisti ljubljanske Olimpije v dozdajšnjih treh polfinalnih tekmah s Pustertalom v razširjenem avstrijskem prvenstvu še niso dosegli zadetka. Ob treh zaporednih porazih z identičnim izidom 3:0 se bolj poraja vprašanje o odličnosti obrambe tekmeca kot o krizi doseganja golov zmajev.

Strateg hokejistov Olimpije Ben Cooper kljub zajetnemu zaostanku v polfinalni seriji ne obupuje in v isti sapi svojim varovancem sporoča, da si ne smejo beliti glave s trenutnim stanjem.

"Čeprav je tekmec svoj prvi zadetek dosegel že v osmi minuti prve tretjine, nas to ni presekalo. Hitro smo se pobrali in nadaljevali s svojo igro. Ne bomo si razbijali glave z zaostankom z 0:3 v zmagah. Misliti je treba le na naslednjo četrto tekmo, kjer moramo nujno zmagati, če želimo nadaljevati sezono," je po drugem porazu v Brunicu dejal kanadski strateg na klopi zmajev.

Ben Cooper, trener hokejistov Olimpije, ne obupuje in pravi da, dokler obstajajo minimalne možnosti za preobrat v polfinalni seriji lige ICE, se zmaji ne bodo predajali.
FOTO: Luka Kotnik

"Pustertal je zelo dobro organizirano moštvo, a tudi mi smo imeli svoje priložnosti in tudi kar nekaj smole. Dva razveljavljena zadetka, ki bi serijo lahko povsem obrnila na glavo. Je, kar je. Zagotovo se ne bomo predali. Dokler obstajajo minimalne možnosti, bomo storili vse, da trenutno stanje obrnemo sebi v prid," je še pristavil Cooper.

Naslednja in morda že odločilna tekma je na sporedu v nedeljo v Tivoliju. 

hokej na ledu liga ice olimpija ljubljana pustertal ben cooper
KOMENTARJI5

Dan D
04. 04. 2026 11.41
Ni kaj, so pač ta trenutek boljši od nas. to je potrebno športno priznati. In Olimpija pri tem sploh ne igra slabo
Cupko
03. 04. 2026 15.17
Saj niso slabi, le gola ne morejo zabiti izjemnemu golmanu Pustertala. Je pa dejstvo, da jim je malo padla forma
SpamEx
03. 04. 2026 14.36
9 tretin že niso dali gola
Dan D
04. 04. 2026 11.42
žal
turkiz
03. 04. 2026 14.31
Dobro je da si pozitiven. Treba oa je vedeti,da je Pustertal do sedaj bil boljša ekipa in kot jaz vidim stvaru Olimpiji manjka kondicije in hitrosti. Upam,da bo kaj bolje...
