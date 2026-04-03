Cooper: Ne bomo si razbijali glave z zaostankom 0:3

Strateg hokejistov Olimpije Ben Cooper kljub zajetnemu zaostanku v polfinalni seriji ne obupuje in v isti sapi svojim varovancem sporoča, da si ne smejo beliti glave s trenutnim stanjem.

"Čeprav je tekmec svoj prvi zadetek dosegel že v osmi minuti prve tretjine, nas to ni presekalo. Hitro smo se pobrali in nadaljevali s svojo igro. Ne bomo si razbijali glave z zaostankom z 0:3 v zmagah. Misliti je treba le na naslednjo četrto tekmo, kjer moramo nujno zmagati, če želimo nadaljevati sezono," je po drugem porazu v Brunicu dejal kanadski strateg na klopi zmajev.