Hokej

Cooper: Ponos je velik, razočaranje pa tudi

Bruneck, 08. 04. 2026 09.44 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.M.
Ben Cooper

Hokejisti Olimpije so sezono v ligi ICE sklenili na peti tekmi polfinalne serije. Pustertal si je finale zagotovil s skupnim izidom 4:1, Ljubljančani pa po koncu niso skrivali razočaranja. O napredovanju je v torek na Južnem Tirolskem odločal podaljšek, saj se je redni del končal z izidom 1:1. Upanje gostov je hitro ugasnilo, že po dobri minuti dodatne igre je namreč Luca Zanetta dosegel odločilni zadetek in Pustertal popeljal v finale, kjer se bo pomeril z Gradcem.

V polfinalni seriji so bili hokejisti Pustertala boljši z rezultatom 4:1.
FOTO: Luka Kotnik

Hokejisti Olimpije so v letošnji sezoni regionalnega tekmovanja izpolnili zastavljene cilje, uvrstitev v končnico pa je v mesto prinesla dodatno navijaško evforijo, ki se je skozi sezono le še stopnjevala. Kljub vsemu pa je poraz na peti tekmi proti Pustertalu pustil precej grenkobe.

"Bila je res intenzivna tekma. Razlika med zmago in porazom je bila minimalna, praktično bi lahko slavila katerakoli ekipa. Tokrat so oni našli pot do zmage in jim je treba priznati, čestitati, ne samo za to tekmo, ampak za celotno serijo. Igrali so odlično, proti njim je bilo zelo težko igrati. Dobro so se branili, vratar je bil izjemen, tudi igra z igralcem manj jim je delovala brezhibno. Na naš pritisk so se zelo dobro odzivali, zato si zaslužijo finale. Želim jim srečo," po tekmi pripoveduje trener Ljubljančanov Ben Cooper.

"Seveda pa ostaja razočaranje, ker nam danes ni uspelo zmagati. Kljub temu sem ponosen na našo ekipo, na celotno sezono in na način, kako smo se borili. Fantje niso obupali, ne na zadnji tekmi ne danes. Vsak je dal vse od sebe. Ponos je velik, razočaranje pa tudi," še zaključi trener.

Tudi napadalec Nik Simšič po koncu tekme ni skrival nezadovoljstva: "Lahko rečem, da smo razočarani. Dali smo res vse od sebe, ampak po prejetem zadetku smo malo padli v igri. V podaljšku smo poskušali znova pritisniti, a nam ni uspelo. Mislim, da je bila celotna serija zelo izenačena. Na začetku smo imeli nekaj težav z doseganjem golov, drugače pa je bila igra precej enakovredna," je bil jasen.

Vratar Pustertala Edward Pasquale je postavil nov rekord lige. V končnici je bil brez prejetega zadetka od 18. minute četrte tekme četrtfinala do 12. minute četrte tekme polfinala, skupno kar 279 minut in 17 sekund.

"Ves čas smo verjeli, da lahko zmagamo, ampak na koncu so odločale malenkosti, nekaj sreče in tisti majhni odbitki, ki tokrat niso bili na naši strani," še zaključi Simšič.

