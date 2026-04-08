Cooper: Ponos je velik, razočaranje pa tudi

Hokejisti Olimpije so v letošnji sezoni regionalnega tekmovanja izpolnili zastavljene cilje, uvrstitev v končnico pa je v mesto prinesla dodatno navijaško evforijo, ki se je skozi sezono le še stopnjevala. Kljub vsemu pa je poraz na peti tekmi proti Pustertalu pustil precej grenkobe.

"Bila je res intenzivna tekma. Razlika med zmago in porazom je bila minimalna, praktično bi lahko slavila katerakoli ekipa. Tokrat so oni našli pot do zmage in jim je treba priznati, čestitati, ne samo za to tekmo, ampak za celotno serijo. Igrali so odlično, proti njim je bilo zelo težko igrati. Dobro so se branili, vratar je bil izjemen, tudi igra z igralcem manj jim je delovala brezhibno. Na naš pritisk so se zelo dobro odzivali, zato si zaslužijo finale. Želim jim srečo," po tekmi pripoveduje trener Ljubljančanov Ben Cooper.

"Seveda pa ostaja razočaranje, ker nam danes ni uspelo zmagati. Kljub temu sem ponosen na našo ekipo, na celotno sezono in na način, kako smo se borili. Fantje niso obupali, ne na zadnji tekmi ne danes. Vsak je dal vse od sebe. Ponos je velik, razočaranje pa tudi," še zaključi trener.