Coyle junak v Bostonu, 'zvezde' klonile v St. Louisu

Hokejisti St. Louis Blues na zahodu in Boston Bruins na vzhodu so na prvih tekmah konferenčnih polfinalov severnoameriške poklicne hokejske lige NHL razveselili domače navijače. Bluesi so uvodno tekmo tekmo proti Dallas Stars dobili s 3:2, z istim izidom so v dvoboju z najbolj vročo zasedbo končnice Columbus Blue Jacketsi po podaljšku slavili tudi Bruinsi.

Charlie Coyle je bil junak večera v Bostonu, potem ko so 'kosmatinci' zaostajali, na koncu pa zrežirali preobrat proti Columbusu. Coyle je najprej 4:35 minute pred koncem zadnje tretjine poskrbel za izenačenje na 2:2, nato pa po nekaj več kot petih minutah igre v podaljšku gostiteljem zagotovil še zmago po spretni podaji Marcusa Johanssona. Johansson je bil podajalec tudi pri Coylovem prvem golu. Coyle ima zdaj pet zadetkov v končnici za Boston, ki so še sveži po razburljivem prvem krogu in sedmih tekmah proti Toronto Maple Leafsih. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Spočiti 'Modri jopiči' so zapravili vodstvo z 2:1 na prvi tekmi, odkar so brez poraza s 4:0 v zmagah v prvem krogu končnice izločili prve nosilce, Tampa Bay Lightning. Columbus je bila ena najbolj vročih ekip lige, ki je dobila 11 od zadnjih 13 tekem, to pa je bil zanjo prvi poraz v končnici. Noel Acciari je k zmagi dodal zadetek, domači vratar Tuukka Rask pa je tekmo končal z 20 obrambami. Druga tekma dvoboja na štiri zmage bo v soboto prav tako v Bostonu. Na zahodu pa so hokejisti St. Louisa s 3:2 ugnali Dallas, potem ko se je z dvema zadetkoma izkazal Vladimir Tarasenko. En zadetek je k zmagi gostiteljev prispeval še Robby Fabbri, vratar Jordan Binnington pa je hokejistom Dallasa, proti katerim je St. Louis izgubil tri od štirih tekem v rednem delu, ubranil 27 strelov. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pri gostih sta se med strelce vpisala Jason Spezza in Jamie Benn, vratar Ben Bishop je zbral 17 obramb. Tretja tekma bo v soboto v St. Louisu, preden se dvoboj za dva obračuna preseli v Teksas. Liga NHL, končnica, 2. krog, izida:

- vzhod:

Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 3:2* (po podaljšku)

(Boston v zmagah vodi z 1:0);



- zahod:

St. Louis Blues - Dallas Stars 3:2

(St. Louis v zmagah vodi z 1:0).