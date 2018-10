Črna serija se nadaljuje: že šesti zaporedni poraz za Kopitarjeve 'kralje'

Minnesoto je v vodstvo v 16. minuti popeljal Eric Fehr, v drugi tretjini je bil uspešen še Jonas Brodin, oba sta dosegla prva gola v sezoni. Kyle Clifford je na začetku zadnje tretjine znižal zaostanek na 1:2, za njim pa sta plošček v prazen gol kraljev pospravila še Mikael Granlund in Mikko Koivu.

"Vse skupaj nam jemlje pogum. Moramo se držati načrta, vztrajati in vse skupaj obrniti v našo korist," je po tekmi dejal kapetan 'kraljev' Anže Kopitar.

Minnesota je zmagala četrtič zapovrstjo, medtem ko je Los Angeles klonil šestič zapored. Na teh tekmah so 'kralji' dosegli osem golov, prejeli pa jih 29. Na zadnjih osmih od desetih tekem so dosegli dva ali manj gola. "Zdaj smo na točki, ko moramo zmagati. Ko ne zmaguješ, ni zabavno. Manjka nam še nekaj detajlov v igri, do katerih moramo priti," je menil trener 'kraljev' John Stevens.