Risi častno priznali premoč favoriziranim Kanadčanom

Slovenska hokejska reprezentanca je začela boje na svetovnem prvenstvu elitne skupine. V Stockholmu se je na prvi tekmi v predtekmovalni skupini A pomerila s Kanado in izgubila z 0:4.

Slovenska reprezentanca je v prvem nastopu med elito po dveh letih, odkar se je po lanskem drugoligaškem nastopu vrnila med najbolje, naletela na pričakovano močnejšega tekmeca. Slovenci so klonili z 0:4, potem ko je bila po solidnih prvi in zadnji tretjini zanje usodna predvsem igra z igralcem manj v drugi tretjini, ko so njihovi tekmeci dosegli tri zadetke.

Slovenija – Kanada FOTO: Profimedia icon-expand

Prvo priložnost za nastop na uradni tekmi je dobil sveži slovenski državljan, vratar Lukaš Horak. Že v prvem delu je imel precej dela in ga tudi dobro opravljal, saj je Kanada pritisnila in izbrance Eda Terglava stisnila pred njihov gol. Prve težave za Slovence so se začele v osmi minuti, ko je Rok Macuh dobil 2 + 2 minuti kazni zaradi udarca s palico, Kanadčani pa so po uigrani akciji, ko je pred golom palico podstavil Bo Horvat, tudi povedli že po nekaj sekundah prve prednosti. Druge niso izkoristili, tudi zaradi borbene predstave Horaka in branilcev Slovenije.

Bo Horvat je dosegel edini gol v prvi tretjini FOTO: Profimedia icon-expand

V drugem delu prve tretjine so Slovenci pokazali, da lahko tudi proti Kanadi igrajo tako, kot si je pred začetkom SP zaželel selektor Terglav - da ne bi samo gledali Sidneyja Crosbyja in soigralcev, ampak z njimi igrali. Priložnost si je tako pripravil Nace Langus, še lepši pa Filip Sitar in Rok Kapel, a je bil kanadski vratar Dylan Garand zbran. Ob koncu so imeli prvič na tekmi "power play" tudi Slovenci, Sitar pa je zadel okvir vrat. Nadaljevanje je bilo nato po kanadskih notah. Slovenci so imeli v drugi tretjini preveč izključitev, praktično vsako kazen na slovenski strani pa so znali tekmeci kaznovati z zadetki. Nate MacKinnon je drugi gol dosegel še ob izenačenih močeh, potem pa je v 34. minuti Kanada izpeljala zelo podobno akcijo kot ob prvem golu in tudi tokrat prednost izkoristila. Za zadnji gol v tej tretjini pa je Kanada poskrbela prav ob koncu kazni za Urbana Podrekarja, ko je polprotinapad uspešno končal Noah Dobson.

Slovenija – Kanada FOTO: Profimedia icon-expand

V zadnjem delu je bila igra spet bolj enakovredna. Slovenci so iskali priložnost za vsaj častni gol, a jih prav veliko ni bilo (razmerje v strelih na celotni tekmi je bilo 11-44). Sredi tretjine sta obetavno akcijo izpeljala Macuh kot podajalec in Nik Simšič kot strelec, nekaj minut zatem pa je imel še eno Sitar, a plošček po nobeni ni končal v kanadski mreži. Kanadčani so imeli ob koncu še enkrat igralca več, a še enega gola niso dosegli, tako da se je zadnja tretjina končala z 0:0. Horak je na debitantskem nastopu na velikih tekmovanjih zbral 40 obramb. "Prva tekma, vedeli smo, kaj nas čaka, kakšni igralci nas čakajo. Ampak mislim, da smo se dobro borili, imeli smo nekaj priložnosti, a smo se poskušali čim bolj držati naše igre. Pokazali smo, da smo dobra ekipa, glede na to, proti komu smo igrali. Jutri je nova tekma, lahko se zgodi marsikaj," je za TV Slovenija po tekmi dejal Sitar. Slovenci prav veliko počitka pred nadaljevanjem SP ne bodo imeli, saj jih naslednja tekma čaka že v nedeljo, spet v opoldanskem terminu ob 12.20, nasprotnik pa bo Slovaška, ki je svojo uvodno tekmo na SP v petek proti Švedski izgubila z 0:5.

Lukaš Horak je proti Kanadi branil izjemno FOTO: Profimedia icon-expand

Cilj jasen – obstanek med elito

Slovenija se je v elitno skupino vrnila po letu premora, saj je leta 2023 izpadla na SP v Rigi, lani pa je bila uspešna na drugoligaškem tekmovanju na Južnem Tirolskem. Zgodovina slovenskih nastopov na velikih hokejskih tekmovanjih je pestra. Od leta 2001, ko je Slovenija prvič prišla v elitno skupino, so sledili številni vzponi in padci. Letošnji nastop na elitnem SP je za Slovence skupno enajsti. Cilj oziroma želja Slovencev je obstanek, za kar se bodo morali v predtekmovalni skupini izogniti zadnjemu mestu. Poleg Kanadčanov so v skupini še Slovaki, s katerimi bodo igrali v nedeljo prav tako v opoldanskem terminu, sledijo pa še tekme s Finsko, Latvijo, Švedsko ter za konec z Avstrijo in Francijo, ki sta na papirju tekmeca najbolj po meri Slovenije. V skupini B v danskem Herningu nastopajo Danska, Češka, Nemčija, Norveška, Švica, ZDA, Kazahstan in Madžarska. Izid:

Kanada - Slovenija 4:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Horvat 8., 34., MacKinnon 24., Dobson 37.