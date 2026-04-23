Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Crosby, Malkin in druščina še naprej neprepoznavni, Philadelphia hiti v drugi krog

Philadelphia, 23. 04. 2026 08.24 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Philadelphia je dosegla visoko zmago.

Hokejisti moštva Philadelphia Flyers so s 5:2 ugnali Pittsburgh Penguins in za napredovanje v polfinale vzhodne konference potrebujejo le še eno zmago. Ključna je bila zadnja tretjina, ko so se gosti približali na 3:2, ekipa iz Pensilvanije pa ni dopustila preobrata.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pittsburgh je bolje začel, veteranska naveza z Jevgenijem Malkinom in Sidneyem Crosbyjem, med podajalci je bil tudi Bryan Rust, je prvo tretjino dobila z zadetkom ob igralcu več na ledu. Domači so v drugem delu zadeli trikrat, Erik Karlsson pa je ob igralcu več v 50. minuti znižal na 3:2. Domače je dokončno rešil Noah Cates v 53. minuti z golom za 4:2, Owen Tippett je na prvi domači tekmi play offa za Philadelphio po osmih letih postavil končni izid, ko je Pittsburgh zamenjal vratarja s šestim igralcem na ledu.

FOTO: AP

Na vzhodu so Anaheim Ducks v Edmontonu slavili s 6:4 in poravnali na 1:1, Dallas Stars pa so po dveh podaljških slavili pri Minnesota Wild s 4:3 in povedli z 2:1. V Edmontonu so Kanadčani z golom Leona Draisaitla sicer povedli, a v drugem delu zaostajali z 1:3. V uvodu v zadnjo tretjino je Josh Samanski izenačil na 4:4, Cuthler Gauthier pa je v uvodu v 56. minuto z drugim golom na tekmi vnovič poskrbel za minimalno vodstvo ekipe iz Kalifornije. S strelom v prazen gol je končni izid postavil Ryan Phoeling, ki je prav tako dosegel dva gola.

Preberi še Kralji še tri minute pred koncem vodili, nato pa izgubili v podaljšku

Dallas je v Minneapolisu prišel do druge zmage. Šele v 13. minuti drugega podaljška je tekmo odločil Wyatt Johnston ob igralcu več na ledu. Dallas je v tekmo odprl z vodstvom 2:0, v končnici pa lovil podaljšek, ki mu ga je v 51. minuti z igralcem več na ledeni ploskvi zagotovil Matt Duchene. Gledalci so nato videli kar 31. minut dodatnega hokeja, a ostali razočarani, saj so si zmago zagotovili gostje iz Teksasa.

FOTO: AP

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem v prvem krogu končnice na zahodu zaostajajo proti Colorado Avalanche z 0:2 v zmagah. Serija se zdaj seli v Kalifornijo, prva tekma pa bo na sporedu v noči na petek ob 4. uri po slovenskem času.

Izidi, 1. krog končnice:
- vzhodna konferenca:
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 5:2
(Philadelphia vodi v seriji s 3:0 v zmagah)

- zahodna konferenca:
Minnesota Wild - Dallas Stars 3:4 (po dveh podaljških)
(Dallas vodi v seriji z 2:1 v zmagah)

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 4:6
(izid v zmagah je izenačen 1:1)

hokej nhl play off končnica

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669