Crosby, Malkin in druščina še naprej neprepoznavni, Philadelphia hiti v drugi krog

Pittsburgh je bolje začel, veteranska naveza z Jevgenijem Malkinom in Sidneyem Crosbyjem, med podajalci je bil tudi Bryan Rust, je prvo tretjino dobila z zadetkom ob igralcu več na ledu. Domači so v drugem delu zadeli trikrat, Erik Karlsson pa je ob igralcu več v 50. minuti znižal na 3:2. Domače je dokončno rešil Noah Cates v 53. minuti z golom za 4:2, Owen Tippett je na prvi domači tekmi play offa za Philadelphio po osmih letih postavil končni izid, ko je Pittsburgh zamenjal vratarja s šestim igralcem na ledu.

Leon Draisaitl FOTO: AP

Na vzhodu so Anaheim Ducks v Edmontonu slavili s 6:4 in poravnali na 1:1, Dallas Stars pa so po dveh podaljških slavili pri Minnesota Wild s 4:3 in povedli z 2:1. V Edmontonu so Kanadčani z golom Leona Draisaitla sicer povedli, a v drugem delu zaostajali z 1:3. V uvodu v zadnjo tretjino je Josh Samanski izenačil na 4:4, Cuthler Gauthier pa je v uvodu v 56. minuto z drugim golom na tekmi vnovič poskrbel za minimalno vodstvo ekipe iz Kalifornije. S strelom v prazen gol je končni izid postavil Ryan Phoeling, ki je prav tako dosegel dva gola.

Dallas je v Minneapolisu prišel do druge zmage. Šele v 13. minuti drugega podaljška je tekmo odločil Wyatt Johnston ob igralcu več na ledu. Dallas je v tekmo odprl z vodstvom 2:0, v končnici pa lovil podaljšek, ki mu ga je v 51. minuti z igralcem več na ledeni ploskvi zagotovil Matt Duchene. Gledalci so nato videli kar 31. minut dodatnega hokeja, a ostali razočarani, saj so si zmago zagotovili gostje iz Teksasa.

Jason Robertson FOTO: AP