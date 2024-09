Crosby še za dve leti podaljšal pogodbo s Pittsburgh Penguins

Pingvini so Sidneyja Crosbyja najprej izbrali na naboru leta 2005, dve leti kasneje pa je bil imenovan za kapetana. S 1596 točkami (592 goli in 1004 podajami) je trenutno na 10. mestu v zgodovini najmočnejše hokejske lige na svetu NHL ter prvi med še aktivnimi igralci, z moštvom Pittsburgha pa je osvojil tri naslove prvaka, in sicer v letih 2009, 2016, 2017. "Ni pravih besed, ki bi opisale, kaj Sidney Crosby pomeni za hokej, mesto Pittsburgh in Penguins. Sidney je najboljši igralec svoje generacije in eden največjih v zgodovini," je dejal generalni direktor Penguins Kyle Dubas.

Crosby je bil v zadnji sezoni 12-letne pogodbe. Nova pogodba bo začela veljati v sezoni 2025/26 in bo trajala do sezone 2026/27, ko bo Crosby star 39 let. Crosby je v prejšnji sezoni s Pittsburghom dosegel 42 golov in 52 podaj za 94 točk. Crosby vstopa v svojo rekordno franšizno 20. sezono v dresu Penguins in 18. kot kapetan zasedbe, pri čemer zaostaja le za Stevom Yzermanom iz Detroita kot kapetan z najdaljšim stažem v zgodovini NHL.

Crosby je dejal, da verjame, da lahko Penguins še vedno osvojijo Stanleyjev pokal z veteranskim jedrom ekipe, ki vključuje centra Jevgenija Malkina ter branilca Krisa Letanga in Erika Karlssona. Pittsburgh je že dve sezoni po vrsti ostal pred vrati končnice in že od leta 2018 ni napredoval čez prvi krog po koncu rednega dela sezone lige NHL.