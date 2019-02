Crosbyjevi Pingvini boljši od McDavidovih Naftarjev

Hokejisti iz Pittsburgha so na svojem ledu že šestič zaporedoma premagali tekmece iz kanadskega Edmontona. Šlo je tudi za zvezdniški dvoboj enega najboljših hokejistov lige NHL in kapetana Pingvinov Sidneyja Crosbyja in prvega moža Naftarjev Connorja McDavida, kateremu mnogi pripisujejo, da je nekakšen Crosbyjev naslednik v ligi NHL.

Oba sta dosegla po eno podajo, zmagali pa so gostitelji, gole so v PPG Paints Areni dosegli Bryan Rust, Teddy Blueger in Jared McCannm, v strelih je bilo 39 : 32 za Edmonton, branila sta Matt Murray in Mikko Koskinen. Edini gol za goste je dosegel Leon Draisaitl. McDavid ima v sezoni že 82 točk (31 golov, 51 podaj), Crosby jih je zbral 66 (24 + 42).

Tekmo v Anaheimu so dobili Ducksi, Šved Jakob Silfverberg je zagotovil zmago v dvoboju z Vancouvrom.