Dallas kot edini domačin napolnil mrežo Calgaryja, sicer prevlada gostov

Najvišjo zmago večera je zabeležil Colorado Avalanche, ki je s 4:0 premagal New Jersey Devils. Vratar Scott Wedgewood , ki je šele drugič oblekel dres Colorada po prestopu iz Nashvilla, je ubranil vseh 25 strelov in sedmič v karieri NHL ohranil mrežo nedotaknjeno. To je bil za Dallas šele prvi tako imenovani shutout po januarju 2023.

"Ponosen sem na svoje moštvo. To je bila 13. tekma v zadnjih 25 dneh. Bili smo na turneji po Floridi, Karolini, morali smo v goste v Utah, Los Angeles in Las Vegas. Vedel sem, da nam zmanjkuje sape," je dejal trener Dallasa Pete DeBoer .

Štiri gole v domačo mrežo so zabili tudi Tampa Bay Lightning v Vancouvru (2:4), New York Islanders v Ottawi (2:4), Columbus Blue Jackets v Winnipegu (1:4) ter Utah Hockey Club v Philadelphii (2:4). Tekma med New York Rangers in Seattle Kraken se je končala z izidom 5:7.

Na vrhu lige so tri moštva s po 40 točkami. Na zahodu sta to Minnesota in Winnipeg, na vzhodu pa Washington. Los Angeles Kings, ki so v nizu petih zmag, bodo iz torka na sredo v New Yorku začeli niz sedmih gostovanj. S 35 točkami zasedajo drugo mesto v pacifiški skupini, četrto na zahodu oziroma sedmo v ligi z 32 ekipami.