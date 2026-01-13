Dallas odnesel poln izplen iz Los Angelesa

Los Angeles je bil v dvoboju aktivnejša ekipa, o čemer priča razmerje strelov na gol - 25:17. A dvoboja s 24 obrambami ni odločil le razpoloženi vratar ekipe iz Dallasa Jake Oettinger, ampak tudi kanček športne sreče.
Gostje so povedli v uvodni tretjini, ko je zadel Wyatt Johnston. Izid je obveljal vse do 49. minute, ko je Los Angeles izkoristil številčno prednost na ledu, za 1:1 pa je zadel Quinton Byfield. Tekmo je odločil gol Jasona Robertsona v 57. minuti. Ko pa je Los Angeles z menjavo vratarja s šestim igralcem na ledu iskal izenačenje in podaljšek, so hokejisti iz Teksasa kaznovali napako in Matt Duchene je plošček poslal v prazen gol za končnih 3:1 in potrditev drugega mesta na zahodu.
Derbi večera je dobil Detroit, ki je v podaljšku na domačem ledu ugnal Carolino s 4:3, moštvi pa sta po novem s 60 točkami izenačeni na vrhu vzhodne konference. Gostitelji so šli v zadnjo tretjino s prednostjo 3:0, na koncu pa drugo točko reševali v podaljšku. Odločilni gol je dosegel Andrew Copp, John Gibson pa je za zmagovalce zbral kar 31 obramb.
Točko za vodilnima zaostaja Tampa, ki je v Philadelphii slavila s 5:1. Tampa je slavila že deseto zaporedno zmago, trener Jon Cooper pa skupaj svojo 600. zmago na 1005. tekmi s to ekipo. Dve točki za vodilnima zaostaja Montreal, ki je ponoči dobil kanadski derbi z Vancouvrom s 6:3. Tekmo sta odločila Mike Matheson in Juraj Slafkovsky, ki sta v uvodu tretjega dela razmaku 38 sekund zadela za vodstvo Montreala s 5:3. Dva gola je za zmagovalce dosegel Alexandre Carrier.
Nepričakovan poraz je doživela vodilna ekipa lige in zahoda Colorado Avanalche. V Denverju je po podaljšku s 4:3 slavil Toronto. Strelec v podaljšani igri je bil William Nylander, ki je pomagal prekiniti niz 17 zaporednih zmag Colorada na domačem ledu. Pomembno zmago so slavili tudi branilci naslova Florida Panthers, ki so v gosteh ugnali Buffalo s 4:3. Ključen je bil gol Antona Lundella v 52. minuti. Ko so gostitelji v končnici menjali vratarja s šestim igralcem v polju, je A.J. Greer z drugim golom na tekmi poskrbel za vodstvo s 4:2. Buffalo pa se ni predajal in še enkrat zagrozil 14 sekund pred piskom sirene, ko je Alex Tuch z drugim golom na tekmi znižal na 4:3.
Lanski prvaki so zdaj na 12. mestu zahoda, a le točko za četverico ekip med sedmim in desetim mestom. Edmonton je s 4:1 ugnal Chicago, Connor McDavid pa se je vpisal med podajalce pri prvem golu Zacha Hymana, s čimer je niz tekem, na katerih je dosegel vsaj točko, podaljšal na 19.
Liga NHL, izidi:
Buffalo Sabres - Florida Panthers 3:4
Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 4:3 (podaljšek)
New York Rangers - Seattle Kraken 2:4
Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 1:5
Montreal Canadiens - Vancouver Canucks 6:3
Minnesota Wild - New Jersey Devils 2:5
Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers 1:4
Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs 3:4 (podaljšek)
Los Angeles Kings - Dallas Stars 1:3
(Anže Kopitar: zaradi poškodbe zgornjega dela telesa ni igral za LA).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.