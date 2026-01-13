Dallas odnesel poln izplen iz Los Angelesa

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Los Angeles je bil v dvoboju aktivnejša ekipa, o čemer priča razmerje strelov na gol - 25:17. A dvoboja s 24 obrambami ni odločil le razpoloženi vratar ekipe iz Dallasa Jake Oettinger, ampak tudi kanček športne sreče. Gostje so povedli v uvodni tretjini, ko je zadel Wyatt Johnston. Izid je obveljal vse do 49. minute, ko je Los Angeles izkoristil številčno prednost na ledu, za 1:1 pa je zadel Quinton Byfield. Tekmo je odločil gol Jasona Robertsona v 57. minuti. Ko pa je Los Angeles z menjavo vratarja s šestim igralcem na ledu iskal izenačenje in podaljšek, so hokejisti iz Teksasa kaznovali napako in Matt Duchene je plošček poslal v prazen gol za končnih 3:1 in potrditev drugega mesta na zahodu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Derbi večera je dobil Detroit, ki je v podaljšku na domačem ledu ugnal Carolino s 4:3, moštvi pa sta po novem s 60 točkami izenačeni na vrhu vzhodne konference. Gostitelji so šli v zadnjo tretjino s prednostjo 3:0, na koncu pa drugo točko reševali v podaljšku. Odločilni gol je dosegel Andrew Copp, John Gibson pa je za zmagovalce zbral kar 31 obramb. Točko za vodilnima zaostaja Tampa, ki je v Philadelphii slavila s 5:1. Tampa je slavila že deseto zaporedno zmago, trener Jon Cooper pa skupaj svojo 600. zmago na 1005. tekmi s to ekipo. Dve točki za vodilnima zaostaja Montreal, ki je ponoči dobil kanadski derbi z Vancouvrom s 6:3. Tekmo sta odločila Mike Matheson in Juraj Slafkovsky, ki sta v uvodu tretjega dela razmaku 38 sekund zadela za vodstvo Montreala s 5:3. Dva gola je za zmagovalce dosegel Alexandre Carrier.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nepričakovan poraz je doživela vodilna ekipa lige in zahoda Colorado Avanalche. V Denverju je po podaljšku s 4:3 slavil Toronto. Strelec v podaljšani igri je bil William Nylander, ki je pomagal prekiniti niz 17 zaporednih zmag Colorada na domačem ledu. Pomembno zmago so slavili tudi branilci naslova Florida Panthers, ki so v gosteh ugnali Buffalo s 4:3. Ključen je bil gol Antona Lundella v 52. minuti. Ko so gostitelji v končnici menjali vratarja s šestim igralcem v polju, je A.J. Greer z drugim golom na tekmi poskrbel za vodstvo s 4:2. Buffalo pa se ni predajal in še enkrat zagrozil 14 sekund pred piskom sirene, ko je Alex Tuch z drugim golom na tekmi znižal na 4:3. Lanski prvaki so zdaj na 12. mestu zahoda, a le točko za četverico ekip med sedmim in desetim mestom. Edmonton je s 4:1 ugnal Chicago, Connor McDavid pa se je vpisal med podajalce pri prvem golu Zacha Hymana, s čimer je niz tekem, na katerih je dosegel vsaj točko, podaljšal na 19.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Liga NHL, izidi:

Buffalo Sabres - Florida Panthers 3:4 Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 4:3 (podaljšek) New York Rangers - Seattle Kraken 2:4 Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 1:5 Montreal Canadiens - Vancouver Canucks 6:3 Minnesota Wild - New Jersey Devils 2:5 Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers 1:4 Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs 3:4 (podaljšek) Los Angeles Kings - Dallas Stars 1:3

(Anže Kopitar: zaradi poškodbe zgornjega dela telesa ni igral za LA).