Dallas pritiskal, Edmonton pa se je na koncu veselil uvrstitve v veliki finale

Za naftarje je Connor McDavid dosegel gol in podajo, Edmonton pa se je v finale Stanleyjevega pokala prebil prvič po letu 2006. Naftarji, ki so drugi nosilci iz pacifiške skupine, bodo finalno serijo proti Floridi začeli v gosteh, saj panterji prihajajo v finale kot prva ekipa iz atlantske skupine. Slednji so sicer v konferenčnem finalu vzhoda s 4:2 izločili New York Rangers.

Pri Edmontonu, ki je oba gola dosegel v igri z igralcem več na ledu, je zadetek dosegel še Zach Hyman, dve podaji je vpisal Evan Bouchard. Stuart Skinner je zbral 34 obramb. Za Dallas, prvo ekipo iz centralne skupine, je zadel Mason Marchment, Jake Oettinger je ubranil osem strelov.