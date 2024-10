Nov mejnik Ovečkina v ligi NHL

Ruski hokejski zvezdnik Aleksander Ovečkin v severnoameriški hokejski ligi piše osebne mejnike. Washington Capitals so v dvorani Capital One premagali Vegas Golden Knights s 4:2, kapetan prestolnikov pa je ekipi pomagal z dvema podajama. V ligi NHL je zbral že 700 asistenc.

Aleksander Ovečkin je postal 60. igralec v zgodovini NHL, ki je dosegel 700 podaj. Je tudi šesti igralec v zgodovini lige, ki je dosegel vsaj 700 golov in 700 podaj, pridružil se je Waynu Gretzkyju, Gordieju Howu, Jaromirju Jagru, Philu Espositu in Marcelu Dionnu. "Ko igraš 20 let v hokeju, sem skoraj prepričan, da boš nekako prišel do teh številk," je bil ob osebnem mejniku skromen 39-letni veteran, ki je v Rusiji igral za moskovski Dinamo. "Seveda gre za precej veliko številko. Lepo je biti v družbi hokejistov, ki se lahko ponašajo s tem dosežkom. Ob tem lahko rečem le – gremo naprej."

Aleksander Ovečkin je član Washingtona od leta 2004. FOTO: AP icon-expand

Izkazal se je tudi Logan Thompson, ki je 29. junija v prestolnico ZDA prišel iz prestolnice igralnic in kazinojev Las Vegasa. Vratar je v prvencu za Capitals proti svoji nekdanji ekipi nanizal 24 obramb. Tom Wilson je dosegel svoj drugi gol na prav toliko tekmah.

V St. Louisu pa se je pisala zgodovina Minnesote. Vratar ekipe Wild Filip Gustavsson je zmago Wild s 4:1 nad domačo zasedbo Blues okrasil z redkim zadetkom vratarja. Šestindvajsetletni vratar je plošček potisnil v nebranjeno mrežo nasprotne ekipe 8,1 sekunde pred koncem. To je bil njegov prvi zadetek na kateri koli ravni igre in prvi zadetek vratarja v zgodovini moštva iz Minnesote. Gustavsson je 15. vratar, ki je dosegel gol v ligi NHL in prvi po Tristanu Jarryju iz Pittsburgha 20. novembra 2023 proti Tampa Bayu. Gol je dosegel ob igri z igralcem več. V Calgaryju je blestel Matt Coronato, ki je z dvema zadetkoma pomagal ekipi Flames. Ta je za uvodni niz brez poraza zmagala s 3:1 proti Chicago Blackhawks. Zadel je tudi Andrej Kuzmenko, Dustin Wolf pa je zbral 31 obramb za plamene, ki so izenačili klubski rekord po številu zmag na začetku sezone. Calgary je ena od štirih ekip, ki v tej sezoni še niso okusile grenkobe poraza, skupaj z Dallas Stars, Tampa Bay Lightning in Winnipeg Jets.

Podjetno so se nove sezone lotili tudi prvaki s Floride. Panthers so prišli do tretje zmage, ko so slavili v gosteh s 4:3 pri Columbus Blue Jackets. Sam Reinhart je dosegel gol in dve podaji. Pred tekmo so počastili spomin na napadalca modrih jopičev Johnnyja Gaudreauja in njegovega brata Matthewa, ki sta umrla 29. avgusta, ko ju je med kolesarjenjem zbil domnevno opiti voznik. S kolesom sta se peljala v bližini doma v okrožju Salem v New Jerseyju.

Trener Blue Jackets Dean Evason je dejal, da je bil poraz še posebej težak. "Vsi enako bolijo, ampak ta je pa še sploh boleč," je rekel. "Ali smo želeli zmago, ki bi jo podarili Johnnyju? Seveda. Vendar nocoj preprosto nismo zmagali."

Leon Draisaitl FOTO: AP icon-expand

V Edmontonu je bil uspešen domači junak Leon Draisaitl, ki je zadel v 56. sekundi podaljška in ekipi Edmonton Oilers, letošnjim podprvakom, prinesel prvo zmago v sezoni. Naftarji, ki so v zadnji končnici izločili Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, so s 4:3 slavili proti Philadelphia Flyers. Izidi:

Tampa Bay Lightning – Vancouver Canucks 4:1 Washington Capitals – Vegas Golden Knights 4:2 Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 4:2 Columbus Blue Jackets – Florida Panthers 3:4 St. Louis Blues – Minnesota Wild 1:4 Nashville Predators – Seattle Kraken 3:7 Dallas Stars – San Jose Sharks 3:2 (kazenski streli) Calgary Flames – Chicago Blackhawks 3:1 Edmonton Oilers – Philadelphia Flyers 4:3 (podaljšek)