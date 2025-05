Granlund s hat-trickom Dallas lastnoročno odpeljal pred vrata polfinala

Prvi nosilci Jets, ki so letos z najboljšim dosežkom rednega dela sezone osvojili vmesni predsednikov pokal, so na robu izpada. Dallas lahko Kanadčane pošlje na počitnice že na peti tekmi, ta bo v četrtek v Winnipegu, ko bodo imeli Stars prvo priložnost, da se še tretje leto po vrsti prebijejo v finale zahoda.

"To, kar počne na ledu, je ena stvar, toda fant izžareva vodstvo," je dejal trener Pete DeBoer. "Je kot starosta naši finski četi." Dallas je prek menjav med sezono pridobil Granlunda in Rantanena, oba napadalca iz Finske. "Mikko igra na tako neverjetni ravni in prepričan sem, da bo tako nadaljeval. Ampak očitno potrebujemo nekaj pomoči in upam, da bo na naslednji tekmi to morda kdo drug," je dejal Grandlund. "A vse, kar je pomembno, je poskušati doseči zmage."