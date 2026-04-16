Dallas redni del končal s 50. zmago v sezoni

Pri Buffalu so se izkazali Zach Benson , ki je dosegel gol in podajo, med strelce sta se vpisala še Josh Norris in Alex Tuch - s svojim 200. golom v karieri. Domači vratar Colten Ellis je zbral 25 obramb, nato pa v kazenskih strelih dovolil tri od štirih poskusov Dallasa. Zvezde bodo konec tedna v prvem krogu končnice začele dvoboj z Minnesoto Wild, Buffalo pa čakajo Boston Bruins.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo svojo zadnjo tekmo rednega dela sezone odigrali v noči na petek v gosteh pri Calgary Flames, za katere bo to zadnja tekma sezone. Kralji, ki so pred dnevi potrdili nastop v končnici, za zdaj svojega tekmeca v prvem krogu še ne poznajo.

Tampa je doma na svoji zadnji tekmi rednega dela z 2:4 klonila proti že odpisanim New York Rangers, ki so kljub zmagi sezono končali na zadnjem mestu vzhodne konference. Tampa pa se bo v prvem krogu končnice pomerila z Montreal Canadiens.