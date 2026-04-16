Dallas redni del končal s 50. zmago v sezoni

Pri Buffalu so se izkazali Zach Benson, ki je dosegel gol in podajo, med strelce sta se vpisala še Josh Norris in Alex Tuch - s svojim 200. golom v karieri. Domači vratar Colten Ellis je zbral 25 obramb, nato pa v kazenskih strelih dovolil tri od štirih poskusov Dallasa. Zvezde bodo konec tedna v prvem krogu končnice začele dvoboj z Minnesoto Wild, Buffalo pa čakajo Boston Bruins.
Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo svojo zadnjo tekmo rednega dela sezone odigrali v noči na petek v gosteh pri Calgary Flames, za katere bo to zadnja tekma sezone. Kralji, ki so pred dnevi potrdili nastop v končnici, za zdaj svojega tekmeca v prvem krogu še ne poznajo.
Tampa je doma na svoji zadnji tekmi rednega dela z 2:4 klonila proti že odpisanim New York Rangers, ki so kljub zmagi sezono končali na zadnjem mestu vzhodne konference. Tampa pa se bo v prvem krogu končnice pomerila z Montreal Canadiens.
Panterji so pred domačimi navijači na Floridi svojo sezono končali z visoko zmago z 8:1 nad prav tako že odpisanimi Detroit Red Wings. Chicago Blackhawks so bili s 5:2 boljši od San Jose Sharks, obe moštvi sta s tem tudi končali sezono.
Kanadski dvoboj med Senators in odpisanimi Maple Leafs so dobili igralci Ottawe, ki jih v prvem krogu nadaljevanja v gosteh čaka najboljša ekipa zahodne konference, Carolina Hurricanes. Vegas Golden Knights pa so potrdili prvo mesto v pacifiški skupini z zmago nad Seattlom s 4:1. Zlati vitezi so petič v klubski zgodovini končali na vrhu in se bodo v prvem krogu končnice pomerili z Utahom.
Izidi:
Buffalo Sabres - Dallas Stars 3:4 (kazenski streli)
Tampa Bay Lightning - New York Rangers 2:4
Florida Panthers - Detroit Red Wings 8:1
Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 3:1
Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 5:2
Vegas Golden Knights - Seattle Kraken 4:1
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.