Hokej

Dallas redni del končal s 50. zmago v sezoni

Dallas, 16. 04. 2026 07.33 pred 17 minutami 2 min branja 0

M.J. STA
Dallas Stars

Hokejisti Dallas Stars so na svoji zadnji tekmi rednega dela sezone lige NHL gostovali v Buffalu in za 50. zmago v sezoni po kazenskih strelih s 4:3 premagali domače Sabres. Odločilni gol je dosegel Wyatt Johnston. Justin Hryckowian in Esa Lindell sta dosegla vsak po gol in podajo, za zvezde pa je zadel tudi Mavrik Bourque. Dallas je sezono končal z izkupičkom 50-20-12 in sedmič v zgodovini kluba dosegel 50 zmag. Vratar Jake Oettinger je ubranil 21 strelov in dve od štirih priložnosti Buffala v kazenskih strelih.

Pri Buffalu so se izkazali Zach Benson, ki je dosegel gol in podajo, med strelce sta se vpisala še Josh Norris in Alex Tuch - s svojim 200. golom v karieri. Domači vratar Colten Ellis je zbral 25 obramb, nato pa v kazenskih strelih dovolil tri od štirih poskusov Dallasa. Zvezde bodo konec tedna v prvem krogu končnice začele dvoboj z Minnesoto Wild, Buffalo pa čakajo Boston Bruins.

FOTO: AP

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo svojo zadnjo tekmo rednega dela sezone odigrali v noči na petek v gosteh pri Calgary Flames, za katere bo to zadnja tekma sezone. Kralji, ki so pred dnevi potrdili nastop v končnici, za zdaj svojega tekmeca v prvem krogu še ne poznajo.

Tampa je doma na svoji zadnji tekmi rednega dela z 2:4 klonila proti že odpisanim New York Rangers, ki so kljub zmagi sezono končali na zadnjem mestu vzhodne konference. Tampa pa se bo v prvem krogu končnice pomerila z Montreal Canadiens.

Panterji so pred domačimi navijači na Floridi svojo sezono končali z visoko zmago z 8:1 nad prav tako že odpisanimi Detroit Red Wings. Chicago Blackhawks so bili s 5:2 boljši od San Jose Sharks, obe moštvi sta s tem tudi končali sezono.

FOTO: AP

Kanadski dvoboj med Senators in odpisanimi Maple Leafs so dobili igralci Ottawe, ki jih v prvem krogu nadaljevanja v gosteh čaka najboljša ekipa zahodne konference, Carolina Hurricanes. Vegas Golden Knights pa so potrdili prvo mesto v pacifiški skupini z zmago nad Seattlom s 4:1. Zlati vitezi so petič v klubski zgodovini končali na vrhu in se bodo v prvem krogu končnice pomerili z Utahom.

Izidi:
Buffalo Sabres - Dallas Stars 3:4 (kazenski streli)

Tampa Bay Lightning - New York Rangers 2:4

Florida Panthers - Detroit Red Wings 8:1

Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 3:1

Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 5:2

Vegas Golden Knights - Seattle Kraken 4:1

