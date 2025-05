Dallas v finalu zahodne konference

Hokejisti iz Dallasa so se uvrstili v veliki finale zahodne konference v ligi NHL, potem ko so na šesti tekmi po podaljšku premagali Winnipeg Jets z 2:1. V konferenčnem finalu jih čakajo tekmeci iz Edmontona, ki so v prvem krogu končnice izločili kralje iz Los Angelesa, kjer igra Slovenec Anže Kopitar.