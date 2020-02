Dallas z zmago na vrh zahodne konference

Hokejisti Dallas Stars so v severnoameriški ligi NHL doma gostili Arizona Coyotes in po zaslugi Jamieja Oleksiaka, ki je po podaji Aleksandra Radulova dosegel prvi gol na 26 tekmah, dosegli tesno zmago s 3:2. To je bila za zvezde še peta zmaga na zadnjih šestih tekmah, s katero so se na vrhu zahodne konference izenačili s St. Louis Blues.

Vratar Dallasa Ben Bishop FOTO: AP Domači vratar Ben Bishop je 21 od svojih skupno 39 obramb, kar je največ v sezoni, zbral v uvodni tretjini. Po enkrat sta za Dallas z igralcem več zadela še Corey Perry in Radek Faksa. Perry je dosegel gol in podajo, Denis Gurianov pa dve podaji. Za Arizono, ki lovi 'wild card' za končnico zahodne konference, sta zadela Taylor Hall in Christian Fischer, vratarAntti Raantaje zaustavil 30 strelov. Los Angeles Kings, ki so v dveh dneh ostali brez dveh ključnih igralcev, najprej brez napadalca Tylerja Toffolija, ki bo do zdaj igral za Vancouver, nato pa še branilca Aleca Martineza, ki se je preselil v Las Vegas, so imeli tokrat prost večer. Zdaj Kralje, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, čaka pet tekem zaporedoma na domačem ledu. Prva že danes, ko bodo v Staples Centru gostili Florido.