Dallas z zmago potrdil prvo mesto na zahodu

V končnici zahodne konference so tudi Edmonton Oilersi, ki so v gosteh na svoji predzadnji tekmi izgubili proti Arizoni z 2:5, pri čemer je pri domačih Dylan Guenther zbral po gol in podajo. Klubi v zahodni konferenci bodo redni del končali v noči na petek, ko bodo na sporedu preostale tekme, ki bodo določile končni vrstni red za končnico.

V vzhodni konferenci je vse odločeno, pari prvega kroga končnice so Florida Panthers - Tampa Bay Lightning, Boston Bruins - Toronto Maple Leafs, New York Rangers - Washington Capitals in Carolina Hurricanes - New York Islanders.

Zadnje dolgove rednega dela sta med drugimi danes poravnala Tampa in Toronto, prva je zmagala s 6:4. Gol in podajo so za zmagovalce vpisali Brandon Hagel, Nicholas Paul, Anthony Duclair in Nikita Kučerov, s 144 točkami tudi prvi strelec lige. New York Islandersi so na preostali tekmi s 5:4 ugnali Pittsburgh Penguinse, Simon Holmstrom je odločilni gol dosegel v 55. minuti in bil eden od treh hokejistov v newyorški zasedbi z golom in podajo.

Izidi:

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 5:4

Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 6:4

Dallas Stars - St. Louis Blues 2:1 (kazenski streli)

Arizona Coyotes - Edmonton Oilers 5:2