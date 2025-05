Dan D za rise: Vsi bodo šli na sto odstotkov

"Za kaj več bi si morali ustvarjati več priložnosti. V podaljšku smo jih imeli, a tako pač je. Igrali smo odgovorno tekmo. S Francijo bo treba več časa preživeti v napadalni tretjini in si ustvarjati priložnosti. To so tekme, kjer bo štela vsaka stvar. Treba bo osati pozitiven, videli smo veliko dobrih stvari. Nihče v garderobi se ne bo 'šparal', vsi bodo šli na sto odstotkov," je za HZS tekmo z Avstrijo, kot še piše STA, ocenil pomočnik selektorja Andrej Tavželj in že napovedal pristop proti Franciji.