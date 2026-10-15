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Hokej

Dan slovenskega hokeja v Tivoliju, v goste prihaja vodilni Bolzano

Ljubljana, 15. 10. 2026 15.28 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Olimpija - Bolzano

Petkova tekma Olimpije proti vodilnemu Bolzanu v okvirju lige ICE bo v znamenju slovenskega hokeja, mladih hokejistov in poklona uspehu slovenske hokejske reprezentance. Hkrati bo to tudi ponovitev lanskoletnega četrtfinala končnice tega tekmovanja, ko je Hala Tivoli večkrat pokala po šivih. Tudi tokrat se v hramu slovenskega športa obeta okoli 4000 gledalcev.

V petek bodo hokejisti Olimpije Ljubljana v Hali Tivoli gostili trenutno vodilno moštvo lige ICE, italijanski Bolzano. Obračun lanskih četrtfinalnih nasprotnikov v ligi ICE bo spremljalo tudi posebno dogajanje, saj bodo v ljubljanskem klkubu večer posvetili slovenskemu hokeju, njegovim uspehom in prihodnosti.

Mladi hokejisti iz slovenskih klubov na ledu Hale Tivoli

"V Hokejskem klubu Olimpija Ljubljana se zavedamo svoje vloge in odgovornosti pri razvoju ter popularizaciji hokeja na ledu v Sloveniji. Zato smo na petkovo tekmo povabili mlade hokejiste iz slovenskih klubov in jim omogočili, da si v živo ogledajo vrhunski profesionalni hokej ter doživijo vzdušje Hale Tivoli," piše v uradnem klubskem sporočilu za javnost.

Spomin na lanski četrtfinale Olimpije in Bolzana. Tivoli je takrat pokal po šivih ...
Spomin na lanski četrtfinale Olimpije in Bolzana. Tivoli je takrat pokal po šivih ...
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Na ljubljanskem ledu bodo gostili mlade hokejiste klubov HKMK Bled, HK Slavija Junior in HK Triglav Kranj, ki se bodo občinstvu predstavili med drugim odmorom, ko se bodo pomerili v izvajanju kazenskih strelov.

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"Želimo si, da bi bilo srečanje z vrhunskim hokejem za mlade športnike dodatna motivacija za trening, vztrajnost in nadaljevanje njihove športne poti. Prav mladi hokejisti namreč predstavljajo prihodnost slovenskega hokeja," "stoji" v uradnem sporočilu s strani ljubljanskega kluba.

Poklon slovenski hokejski reprezentanci

"Pred začetkom srečanja se bomo poklonili tudi uspehu slovenske hokejske reprezentance, ki si je na letošnjem svetovnem prvenstvu zagotovila obstanek med najboljšimi reprezentancami sveta. Pomemben delež k uspehu slovenske izbrane vrste so prispevali tudi hokejisti Olimpije." V reprezentanci je nastopilo kar dvanajst igralcev zeleno-belega kluba, deset izmed njih pa zeleno-beli dres nosi tudi v letošnji sezoni.

Več kot 500 študentov programa Erasmus ponovno v Hali Tivoli

Petkovo dogajanje bo imelo tudi mednarodni pridih. Na tribunah bomo ponovno gostili študente iz tujine, ki v Ljubljani študirajo v okviru programa Erasmus. Tokrat jih pričakujemo več kot 500.

Tivoli je bil že v tej sezoni nekajkrat lepo poln. Proti Bolzanu se obeta rekorden obisk dosedanjega dela.
Tivoli je bil že v tej sezoni nekajkrat lepo poln. Proti Bolzanu se obeta rekorden obisk dosedanjega dela.
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Obiski hokejskih tekem so med mednarodnimi študenti postali priljubljeno družabno doživetje, ki združuje šport, navijaško vzdušje in spoznavanje lokalnega okolja. "Veseli nas, da so tekme Olimpije in vzdušje v Hali Tivoli tudi del njihove izkušnje študijske izmenjave v Ljubljani," sporočajo v uradnem sporočilu za javnost.

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"Petkov večer bo tako povezal različne generacije in narodnosti – od mladih slovenskih hokejistov in reprezentantov v dresu Olimpije do mednarodnih študentov, ki bodo s tribun spremljali hokejsko dogajanje," zaključujejo v uradnem sporočilu za javnost iz tabora zeleno-belih oklepnikov.

Razlagalnik

Liga ICE, znana tudi kot ICE Hockey League, je mednarodna hokejska liga, ki združuje klube iz več srednjeevropskih držav, predvsem iz Avstrije, Italije, Madžarske in Slovenije. Liga velja za eno najmočnejših regionalnih tekmovanj v Evropi, saj klubom omogoča tekmovanje na visoki ravni, hkrati pa spodbuja razvoj hokeja v regijah, kjer ta šport sicer nima tako dolge tradicije kot v skandinavskih ali severnoameriških državah.

Program Erasmus je eden najuspešnejših izobraževalnih programov Evropske unije, ki študentom omogoča del študija ali opravljanje prakse v drugi državi članici EU ali partnerski državi. Cilj programa je spodbujanje mobilnosti, medkulturnega razumevanja in pridobivanje novih kompetenc. Študenti, ki se udeležijo izmenjave, pogosto aktivno sodelujejo v lokalnem družabnem in kulturnem življenju države gostiteljice, kar vključuje tudi obiskovanje športnih prireditev.

Hala Tivoli, zgrajena leta 1965, velja za osrednji hram ljubljanskega in slovenskega športa. Skozi desetletja je bila prizorišče številnih zgodovinskih športnih dosežkov, vključno s svetovnim prvenstvom v hokeju na ledu leta 1966. Zaradi svoje arhitekturne zasnove in bogate zgodovine ima dvorana poseben status v kolektivnem spominu slovenskih športnih navdušencev in predstavlja simbol razvoja zimskih športov v Sloveniji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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