Danes začetek finala hokejskega DP

V velikem finalu sta pričakovano najboljša slovenska kluba. Status favorita imajo zeleno-beli iz Ljubljane, ki pa so že več tednov brez tekem. Jeseničani so v tekmovalnem pogonu, saj so mednarodno sezono končali šele prejšnji teden po porazu v finalu alpske lige.

Ljubljančani so v ligi ICEHL ostali brez končnice, v kvalifikacijah so izgubili s Pustertalom, zadnjo tekmo pa so igrali 25. februarja. Železarji so v tem pogledu na boljšem, saj so v alpski ligi prišli do finala, kjer so morali priznati premoč Zell am Seeju z 1:4 v zmagah, zadnjo tekmo pa so igrali 15. aprila.