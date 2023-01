Derbi najboljših ekip vzhoda pripadel hokejistom Caroline

Junak tekme v dvorani Scotiabank Arena je bil John Tavares. Dosegel je dve asistenci za zmago proti gostom iz prestolnice ZDA na svoji 1000. tekmi v ligi NHL. V Torontu so s posebno slovesnostjo pred tekmo počastili mejnik Tavaresa, ki so ga prišli pozdraviti tudi njegovi starši, žena in sinova. "Vsekakor je bila to res posebna tekma z nekaj dodatnega bonusa z mojo družino na ledu," je dejal Tavares.

Michael Bunting je dosegel gol in podajo, Ilja Samsonov pa je zbral 23 obramb za Maple Leafs. Javorovi listi so s 70 točkami tretja najboljša ekipa vzhoda. Več točk imata le zasedbi Caroline (72) in Bostona (81). "Danes smo igrali tudi za Johnnyja," je dejal Samsonov: "Tisoč tekem, to je neverjetno. Zelo smo veseli zanj in to je bila res lepa zmaga proti moji bivši ekipi. Uživam."