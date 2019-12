Derbi najboljših moštev lige NHL pripadel Washingtonu

V predstavi za hokejske sladokusce se je izkazal T.J. Oshie, ki je zagospodaril v drugi tretjini ter 'kosmatincem' iz Bostona zabil dva zadetka v razmaku dobrih treh minut. Gostje so povedli z golom Davida Pastrnaka v deseti minuti obračuna najboljših ekip vzhodne konference in lige NHL. A je nato sledila Oshiejeva 'parada'.

Boston je izenačil v 43. minuti na 2:2 z golom Seana Kuralyja. Vendar pa je zmaga ostala doma po zaslugi Johna Carlsona, ki je tretji gol za domače dosegel manj kot dve minuti kasneje. "To je bila res zabavna tekma. Zabavno je bilo igrati. Občutek je bil, kot da igramo tekmo končnice, čeprav nas do takrat čaka še kar nekaj obračunov," je bil poln vtisov Carlson, ki je zabil odločilni zadetek. Boston tudi po četrtem zaporednem porazu ostaja druga najboljša ekipa lige NHL. Washington ostaja nerešljiva uganka za Bostončane, ki so izgubili 16 od zadnjih 17 medsebojnih tekem. Washington ima na vrhu 51 točk. Boston na drugem mestu zaostaja pet točk. Najboljša ekipa Zahoda Colorado ima 43 točk.