Hokejisti Olimpije z zmago na derbiju v prednosti v DP

Tudi tokratni večni derbi je (žal) minil v komorni atmosferi, saj na tribunah ni bilo navijačev. A tudi tokrat, to je bil peti derbi v sezoni, se je izkazalo, da sta moštvi SŽ Olimpije in Sij Acroni Jesenic izjemno izenačeni in odločale so malenkosti. Ali pa tudi kanček sreče, ki ga je imela ljubljanska zasedba, ko je Gal Koren pozno v zadnji tretjini dosegel gol odločitve. Dolgo je kazalo, da se obetata podaljšek in kazenski streli, a se je nato tehtnica prevesila na ljubljansko stran v 54. minuti, gol v prazno mrežo je nato še za potrditev zmage dosegel Anže Ropret v 59. minuti. Odlično sta svoje delo opravila oba vratarja, Tilen Spreitzer (Finec Paavo Holsaje bil na klopi)pri zmajih in Žan Us pri železarjih.

Ljubljančani so zmagali in so glede na kadrovsko zasedbo le v vlogi favorita proti večnemu tekmecu, toda Jeseničani so že nekajkrat v tej sezoni pokazali, da se ne ozirajo na to. Tako so varovanci trenerja Mitje Šivica že na derbiju, prav tako v Tivoliju, v polfinalnem boju za slovenski pokal premagali Olimpijo, ki jo je takrat še (zadnjič) vodil trener Ivo Jan. Jeseničani so nato zmagali tudi v finalu in osvojili lovoriko.