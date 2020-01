Detroit je še naprej prepričljivo najslabša ekipa lige NHL

Švedski napadalec Columbusa Oliver Björkstrand je pred časom manjkal na 13 tekmah, po vrnitvi na led pa je očitno lačen hokeja. V zadnjih dveh tekmah po vrnitvi je dosegel štiri gole, tokrat je dvakrat premagal vratarja Winnipega, prispeval pa je tudi odločilni gol v zadnji tretjini, ki je domačim zagotovil šesto zaporedno zmago. Pred tem so gostje trikrat vodili, a gostitelji so vselej izenačili. Veliko zaslug za to imata Pierre-Luc Dubois, ki je v statistiko vpisal tri podaje, in Seth Jones, slednji je k zmagi prispeval gol in podajo.

Detroit je prepričljivo najslabša ekipa lige. Do zdaj je zbral le 28 točk, 13 manj od Los Angelesa Anžeta Kopitarja in New Jerseya, ki si delita predzadnje mesto. Rdeča krila so tokrat izgubila v Minnesoti. Po prvi tretjini so z dvema goloma Čeha Filipa Zadine še bila v vodstvu z 2:1, toda pritisk domačih v drugi je obrodil sadove, s tremi goli so tlakovali pot k zmagi. Temu sta največ prispevala Mats Zuccarello in Eric Staal, oba sta dosegla gol in podajo.



Izida:

Columbus Blue Jackets- Winnipeg Jets 4:3

Minnesota Wild- Detroit Red Wings 4:2