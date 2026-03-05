Naslovnica
Hokej

Vegas in New Jersey do zmage v dodatnem igralnem času

New Jersey, 05. 03. 2026 07.39 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Slavje hokejistov Vegas Golden Knights

Bližamo se zaključku rednega dela hokejske lige NBA, zato je v boju za končnico, oziroma čim boljša mesta v play-offu pomembna vsaka tekma in tudi vsaka točka. Na najbolj tekmah večera sta odločitvi padli v dodatnem igralnem času. Nekdanji prvaki iz Las Vegasa so po podaljšku slavili v Detroitu (4:3), New Jersey pa je doma po kazenskih strelih ugnal goste iz Toronta (4:3).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tomaš Hertl je dosegel odločilni gol v Detroitu, potem ko je Vegas v rednem delu že zaostajal z 1:3 po prvi tretjini. Za podaljšek je zadel Mitch Marner štiri minute pred koncem, podal mu je Hertl, v podaljšku pa sta igralca zamenjala vlogi podajalca in strelca. Vegas je dosegel prvo zmago po treh porazih.

Podobno se je razpletel dvoboj v Newarku, kjer pa so na koncu slavili domači vragi. Ti so tudi lovili zaostanek, za 3:3 je zadel Connor Brown dve minuti in pol pred koncem. Pri kazenskih strelih pa so bili boljši domači, odločilnega je zadel Jesper Bratt.

Preberi še Edmontonu po podaljšku napeti kanadski derbi s prestolničarji

Seattle je doma izgubil s St. Louisom. Vratar Joel Hofer je zbral 34 obramb, Robert Thomas je prispeval gol in podajo, Brayden Schenn pa tri podaje. Za St. Louis je bila to druga zmaga proti temu nasprotniku v dveh tednih, potem ko je konec februarja že slavil s 5:1.

V Anaheimu so bili domači prepričljivo, Islanders so odpravili s 5:1, veliko zaslug je imel Ville Husso z 42 obrambami. Cutter Gauthier je dosegel dva gola, Beckett Sennecke pa gol in podajo. Anaheim se je tako učinkovito vrnil na zmagovita pota po porazu s Coloradom prav tako z izidom 1:5 pred dvema dnevoma, pred tem je zmagal petkrat v nizu.

Jesper Bratt
Jesper Bratt
FOTO: AP

"Imeli smo 40 ali še več strelov na gol. Najbrž bi morali malo bolje opraviti svoje delo pred golom, bolj zamotiti vratarja, a na splošno so Ducks odigrali odlično tekmo," je bil po tekmi za spletno stran lige kritičen trener Newyorčanov Patrick Roy. Naslednji izziv otočane v nizu petih tekem v gosteh čaka že čez 24 ur v Los Angelesu.

Nikolaj Ehlers je s tremi goli pomagal Carolini do zmage nad Vancouvrom s 6:4, po en gol so prispevali še Sean Walker, Andrej Svečnikov in Sebastian Aho. Carolina je dobila pet od zadnjih šestih tekem. Precej manj uspešni so Canucks, doživeli so šesti zaporedni poraz.

Izidi:
Detroit Red Wings - Vegas Golden Knights 3:4 (podaljšek)

New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 4:3 (kazenski streli)

Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes 4:6

Anaheim Ducks - New York Islanders 5:1

Seattle Kraken - St. Louis Blues 2:3

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

hokej nhl

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
