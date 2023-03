Minnesota se drži vrha na zahodu

Minnesota je že na svoji 11. zaporedni tekmi osvojila vsaj točko. Za uspešen niz, v tem obdobju je zabeležila devet zmag, je med najzaslužnejšimi vratar Marc-Andre Fleury, ki je tokrat zbral kar 46 obramb. V napadu se je z golom in podajo izkazal Marcus Foligno, Oskar Sundqvist in Jake Middleton pa sta v statistiko vpisala po dve podaji. "Njihov vratar je bil danes previsoka ovira. A ne smemo žalovati, še vedno smo na mestih, ki vodijo v končnico. Pokazali smo tudi veliko dobrega, to je bila ena naših najboljših tekem v sezoni, sprožili smo kar 82 strelov. Imamo na čem graditi," s predstavo svojih varovancev ni bil nezadovoljen trener domačih Rick Bowness.

Njegova ekipa ostaja osma, pred devetim Calgaryjem ima štiri točke prednosti. Minnesota je trenutno na zahodu četrta, ima isto število točk kot Dallas, za vodilnima Vegasom in Los Angelesom Anžeta Kopitarja, ta bo poskušal uspešen strelski niz podaljšati danes ponoči v Columbusu, zaostaja za točko.

Detroit se ob dobrem finišu še lahko uvrsti v končnico. V njegovih igrah se sicer čuti nekaj nervoze, to velja tudi za tekmo proti odpisanemu Chicagu. Gosti so bili trd oreh, po zaostanku z 0:2 so dvakrat izenačili, tekmo pa je dobre štiri minute pred koncem odločil Čeh Domnik Kubalik. Dva gola za Detroit je prispeval Taylor Raddysh.

Vancouver in Anaheim realnih možnosti za uvrstitev med najboljših 16 nimata več, njuno medsebojno tekmo pa je odločil podaljšek. Že v 20. dodatni sekundi ga je s svojim drugim golom končal J.T. Miller, Vancouver pa je šele tretjič v sezoni nanizal tri zaporedne zmage.

Izidi:

Winnipeg Jets - Minnesota Wild 2:4

Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 4:3

Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 3:2 (podaljšek)