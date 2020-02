Los Angeles doživel peti zaporedni poraz

Za domačine so zadeli Greg McKegg, Kaapo Kakk, Artemi Panarin inTony DeAngelo, za goste pa je častni gol dosegel Trevor Moore. Domače moštvo, pri katerih se je z 42 obrambami izkazal vratarIgor Shesterkin, je povedlo že v 3. minuti, ko je zadel McKegg, v drugi tretjini ni bilo golov, v zadnji pa so padli kar štirje. Najprej je New York v 50. minuti preko Kakka, ki je prvič zadel za Rangerse, povišal vodstvo na 2:0. Gostje so dobro minuto zatem s prvim golom Moora v dresu Kingsov znižali na 1:2, upov za preobrat pa je bilo konec v 58. minuti, ko sta Panarin in DeAngelo zadela v razmaku 37 sekund in postavila končnih 4:1 za New York. "Ne vem, kako porazi ne bi vplivali na fante. Vsi govorijo, naj ostanemo pozitivni, še naprej delamo in tako naprej. To skušamo narediti, ampak ko kar naprej izgubljaš, je težko. Vsi se na vso moč trudimo, o tem ni dvoma. Nikakor nam ne uspe doseči rezultata in kot je videti, nikoli ne uspemo sestaviti dobrih 60 minut," je po tekmi dejal branilec Los Angelesa Drew Doughty. Kralji so izgubili vse tri tekme turneje in devet od zadnjih 11. Zdaj se vračajo domov, kjer jih naslednja tekma čaka v noči na četrtek, ko bodo gostili Calgary Flames.

Po šestih zaporednih zmagah so hokejisti Boston Bruins v pretekli noči vendarle zabeležili poraz, s 3:1 so bili boljši Detroit Red Wings. Anaheim Ducks so si zmago s 3:2 na gostovanju pri Buffalo Sabres priigrali v drugi tretjini, ko so dosegli vse tri svoje gole. Ekipa Winnipeg Jets je Chicago Blackhawks premagala s 5:2, ob tem je Kyle Connor dosegel dva gola in podajo.Jonathan Toews pa je vpisal podajo in tako dosegel svojo 800. točko v ligi NHL (341 golov, 459 podaj), vse v dresu Chicaga. Colorado Avalanche je medtem za sedmo zmago na zadnjih osmih tekmah na gostovanju s 3:2 premagal Minnesoto Wild.



Izidi:

Detroit Red Wings- Boston Bruins 3:1

Buffalo Sabres - Anaheim Ducks 2:3

New York Rangers - Los Angeles Kings 4:1

(Anže Kopitar je za LA igral 21 minut in ni dosegel točke)

Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 5:2

Minnesota Wild -Colorado Avalanche 2:3