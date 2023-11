Deveta zaporedna gostujoča zmaga kraljev

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL na gostovanju premagali Anaheim Ducks s 5:2. Odlično je igral tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, ki je v slabih 16 minutah dosegel gol in podajo. Kralji so zabeležili deveto zaporedno zmago v gosteh, Kopitar pa je s 757. asistenco izenačil rekord franšize iz mesta angelov v podajah.

Kralji so mrežo račk načeli sredi prve četrtine, ko je Anže Kopitar uspešno podal Kevinu Fiali. Dve minuti zatem je povišal Arthur Kalijev. V uvodu druge tretjine so bili kralji dvakrat hitro natančni po zaslugi Quintona Byfielda in Fiale. Vmes je Radko Gudas dosegel prvi gol za Anaheim, v začetku zadnje tretjine je na 5:1 povišal Kopitar, Alex Killorn pa je postavil končni izid dvoboja.

Pri Los Angelesu so se z dvema podajama izkazali še Trevor Moore, Adrian Kempe in Drew Doughty. Za kralje je to četrta zaporedna zmaga, na gostovanju pa so v uvodu sezone še neporaženi. Slavili so na vseh devetih tekmah in so tako le še eno zmago oddaljeni od rekorda lige Buffalo Sabres iz sezone 2006/07, ki so takrat sezono odprli z desetimi gostujočimi zmagami.

icon-expand Anže Kopitar FOTO: AP

Kopitar je v novi zmagi kraljev vpisal dve točki, zanj pa je to že 757. podaja v karieri. S to je izenačil rekord franšize v podajah in je zdaj izenačen z Marcelom Dionnom. Za Kopitarja je to 287. tekma v ligi NHL, v kateri je dosegel več kot eno točko. Prav tako je s tem Kopitar podaljšal niz točk proti Anaheimu na osem zaporednih tekem (4 goli in 10 podaj) in postal prvi igralec v zgodovini lige, ki mu je takšen podvig proti Anaheimu uspel v treh različnih obdobjih. To mu je prvič uspelo med novembrom 2011 in aprilom 2013, nato še med apriloma 2014 in 2016. Izidi:

Boston Bruins - Detroit Red Wings 2:5 Philadelphia Flyers - New York Rangers 1:3 Chicago Blackhawks - Toronto Maple Leafs 4:3 (podaljšek) New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 1:2 St. Louis Blues - Nashville Predators 3:8 Washington Capitals - Edmonton Oilers 0:5 Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 2:5

(Anže Kopitar 1 gol in 1 podaja v 15:51 minute za Los Angeles) San Jose Sharks - Montreal Canadiens 2:3 (kazenski streli) Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 3:2 Ottawa Senators - New York Islanders 3:5 Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 2:8 Florida Panthers - Winnipeg Jets 0:3 Dallas Stars - Calgary Flames 4:7 Minnesota Wild - Colorado Avalanche 2:3 Seattle Kraken - Vancouver Canucks 1:5