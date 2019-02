Dirkači na ledu: Latvala dokazal, da poleg volana dobro vihti tudi palico

Jari-Matti Latvala (Toyota) je pred začetkom dogajanja na Švedskem navdušil tudi na ledenih ploskvah, saj so ga izbrali za najkoristnejšega igralca hokejske tekme relistov, v kateri se je Latvala udaril s kolegi Sebastienom Ogierjem, Krisom Meekom, Thierryjem Neuvillomin drugimi.

Švedska očitno res leži Fincu, saj je pred enajstimi leti kot 22-letni mladenič postal najmlajši zmagovalec kakšnega relija pod okriljem WRC. Latvala bo na večnem seznamu s 197. nastopom tudi prehitel legendarnega Španca Carlosa Sainza.

Po hokejski tekmi v Torsbyju so se dirkači že podali na ceste, kjer bosta v četrtek na sporedu tako imenovani "shakedown" (ogrevanje, op. a.) in otvoritvena etapa. Lanskoletni zmagovalec Belgijec Neuville (Hyundai) je bil v "shakedownu" najhitrejši, za več kot dve sekundi je ugnal najbližjega zasledovalca Estonca Otta Tänaka(Toyota) in branilca naslova Sebastiena Ogierja (Citroën). Počasi je z osmim mestom začel devetkratni svetovni prvak Sebastien Loeb(Hyundai), medtem ko je bil Latvala deveti. Še en legendarni Finec, Marcus Grönholm, se je kar 12 let po upokojitvi kot posebni povabljenec vrnil v karavano in 51-letnik je vknjižil zelo spodoben 18. čas.