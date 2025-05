'Dobra reakcija po zadnji tekmi z Dansko'

Slovenska moška članska reprezentanca je v Budimpešti odigrala četrto pripravljalno tekmo pred IIHF Svetovnim prvenstvom elitne divizije v Stockholmu. Nasprotnik je bila domača reprezentanca Madžarske. Ta se prav tako pripravlja na omenjeni turnir in bo uvodni del odigrala v danskem Herningu. Slovenci so vzhodne sosede danes premagali s 4:2. Selektor Edo Terglav je bil po tekmi poln hvale na račun svojih varovancev.

Izbranci selektorja Eda Terglava, ki so v madžarsko prestolnico odpotovali v enaki sestavi, kakor bodo predvidoma nastopili na Švedskem, so tekmo začeli odločno in si že na začetku priigrali relativno udobno vodstvo. V 9. minuti je bil za rise uspešen Marcel Mahkovec. Kmalu za tem je sledila izključitev na slovenski strani.

Ko je že kazalo, da se bodo Slovenci morali braniti, je madžarsko obrambno linijo presenetil Nace Langus in plošček poslal za hrbet madžarskega vratarja. Vzhodni sosedje so dobili priložnost za zmanjšanje slovenske prednosti v 16. minuti, ki je bil izključen Matic Podlipnik, a je slovenska obramba vzdržal. Še več, v zadnji minuti prvega dela so slovenski hokejisti znov udarili – v tretje je bil uspešen Nik Simšič.

Risi so drugi del tekme začeli v podobnem slogu, kot so odigrali prvega. V 26. minuti je Rok Macuh znova zatresel madžarsko mrežo za vodstvo Slovenije s 4:0. Nasprotnikom je v 38. minuti le uspelo znižati slovensko prednost, potem ko si je Bine Mašič prislužil dveminutno kazen.

V tretjem delu so Slovenci nekoliko stopili s plina, kar se je odrazilo tudi na strelski statistiki. Kljub temu je slovenska obramba delovala in mreža Lukaša Horaka je ostala nedotaknjena do 58. minute. Takrat so Madžari zadeli v drugo, za kaj več pa ni bilo priložnosti. Risi so tekmo suvereno pripeljali do konca in jo tudi zaključili v svojo korist. Nace Langus, ki je bil ob koncu razglašen za najboljšega igralca tekme, nocoj zadel svoj prvi gol za člansko izbrano vrsto.

"S fanti smo odigrali tako, kot je treba. Dobro smo 'borbali', tudi jaz sem dal prvi gol, zelo vesel sem za to. Gremo na Švedsko delat našo misijo in to je to," je za Hokejsko zvezo Slovenije dejal Langus. "Dobra reakcija po zadnji tekmi z Dansko. Z vsakim dnem želimo biti boljši. Danes je bilo veliko dobrih stvari, boljša igra pet na pet, veliko smo imeli plošček, nismo jim dali pravih priložnosti. Res, takšna prava zmaga. Pohvalil bi fante, vsi so se borili 60 minut, kot je treba. Res smo videli pravo ekipo," pa je bil v izjavi za krovno Zvezo zadovoljen tudi Terglav.