Dodero odhaja v Švico

Chris Dodero je sicer v dresu HK SŽ Olimpija na 39 tekmah lige ICE dosegel 30 točk, od tega 10 golov in 20 podaj. Zaigral je tudi na šestih tekmah naše ekipe v Hokejski ligi prvakov, v državnem prvenstvu in Pokalu Slovenije. "V HK SŽ Olimpija nadaljujemo s kadrovsko prenovo naše ekipe in gradimo osnovo moštva za prihodnjo sezono," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost.