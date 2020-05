Dokončanje sezone lige NHL s skrajšano končnico

V vzhodni konferenci bi prvi krog končnice preskočile ekipe Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals in Philadelphia Flyers, štiri najboljše ekipe zahoda pa so St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights in Dallas Stars. Po pisanju ameriških medijev bi s tem ekipam omogočili igranje pripravljalnega turnirja, da bi igralci lažje prišli v pravo formo.

Preostalih 16 ekip končnice, po osem v vsaki konferenci, bi igralo tekme na tri zmage. V preostalih krogih končnice pa bi moštva igrala na štiri zmage. Los Angeles Kingsi, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so imeli do prekinitve manj kot odstotek možnosti za preboj v sklepni del sezone. Po lestvici ob prekinitvi so sezono končali kot 14. od 15 ekip zahodne konference, skupno pa kot 28. ekipa 31-članskega prvenstva NHL.

Po zdaj že znanem predlogu naj bi tekme končnice gostili dve mesti, navijači pa bi ostali zunaj hokejskih dvoran, so sporočili iz vodstva lige NHL.