Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Domač poraz Kingsov, Kopitar brez točke

Los Angeles, 23. 12. 2025 07.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Anže Kopitar proti Columbusu ni vpisal točke

Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL na domačem ledu klonili proti Columbus Blue Jackets z 1:3. Kapetan kalifornijske zasedbe Anže Kopitar je igral 20:29 minute in se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Gostujoča zasedba je temelje za zmago v Crypto.com Areni postavila že v uvodni tretjini, ko je dvakrat zadel Kanadčan Mason Marchment. Gostitelji so v končnici druge tretjine prek Rusa Andreja Kuzmenka znižali na 1:2, zadnji žebelj v domačo krsto pa je pet minut pred koncem dvoboja zabil Rus Kiril Marčenko.

Anže Kopitar proti Columbusu ni vpisal točke
Anže Kopitar proti Columbusu ni vpisal točke
FOTO: AP

Zasedba iz mesta angelov je po enajstem porazu na sedmem mestu v zahodni konferenci, naslednja tekma pa jo čaka že v noči na sredo, ko bo gostila Seattle Kraken.

Na sporedu so bile še tri tekme. Tampa Bay je brez večjih težav premagala St. Louis s 4:1, Philadelphia je bila boljša od Vancouvra s 5:2, Seattle pa je v predmestju Los Angelesa ugnal Anaheim s 3:1.

Zasedba s Floride je s kolektivno predstavo na kolena položila St. Louis. Darren Raddysh je za zmago prispeval gol in dve podaji, med strelce pa so se vpisali še Pontus Holmberg, Anthony Cirelli in Oliver Bjorkstrand. Domači vratar Andrej Vasilevski je zbral 23 obramb, pri gostih pa je edini gol dosegel Justin Faulk.

Zasedba iz mesta bratske ljubezni se je v uvodnih dveh tretjinah mučila z Vancouvrom, v tretji pa ji je steklo in zabila kar štiri gole, potem ko so zadeli Carl Grundstrom, Christian Dvorak, Owen Tippett in Matvej Mičkov. V drugi tretjini se je med strelce vpisal tudi Nikita Grebjonkin, medtem ko sta za goste zadela Max Sasson in Drew O'Connor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Seattle, naslednji tekmec Los Angeles Kings, je z dvema goloma Jordana Eberleja in enim Fredericka Gaudreauja slavil v Anaheimu. Pri gostiteljih se je med strelce vpisal le Finec Mikael Granlund.

V zahodni konferenci je na vrhu Colorado z 59 točkami, sledijo mu Dallas (55), Minnesota (49), Anaheim (44), Vegas in Edmonton (oba po 42), Los Angeles in Utah (oba po 39).

V vzhodni konferenci vodi Carolina (47), za njo pa so Detroit (45), Philadelphia, Tampa Bay, Washington in Montreal (vsi po 43).

hokej nhl los angeles kings anže kopitar Columbus Blue Jackets

Lepa zmaga železarjev v Renonu

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
zadovoljna
Portal
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum
vizita
Portal
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
moskisvet
Portal
Hčerka je njena izrezana kopija
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Za zgolj 4,3 milijona evrov naprodaj ikona Hollywooda
Za zgolj 4,3 milijona evrov naprodaj ikona Hollywooda
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425