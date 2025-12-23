Domač poraz Kingsov, Kopitar brez točke

Gostujoča zasedba je temelje za zmago v Crypto.com Areni postavila že v uvodni tretjini, ko je dvakrat zadel Kanadčan Mason Marchment . Gostitelji so v končnici druge tretjine prek Rusa Andreja Kuzmenka znižali na 1:2, zadnji žebelj v domačo krsto pa je pet minut pred koncem dvoboja zabil Rus Kiril Marčenko .

Zasedba iz mesta angelov je po enajstem porazu na sedmem mestu v zahodni konferenci, naslednja tekma pa jo čaka že v noči na sredo, ko bo gostila Seattle Kraken.

Na sporedu so bile še tri tekme. Tampa Bay je brez večjih težav premagala St. Louis s 4:1, Philadelphia je bila boljša od Vancouvra s 5:2, Seattle pa je v predmestju Los Angelesa ugnal Anaheim s 3:1.

Zasedba s Floride je s kolektivno predstavo na kolena položila St. Louis. Darren Raddysh je za zmago prispeval gol in dve podaji, med strelce pa so se vpisali še Pontus Holmberg, Anthony Cirelli in Oliver Bjorkstrand. Domači vratar Andrej Vasilevski je zbral 23 obramb, pri gostih pa je edini gol dosegel Justin Faulk.

Zasedba iz mesta bratske ljubezni se je v uvodnih dveh tretjinah mučila z Vancouvrom, v tretji pa ji je steklo in zabila kar štiri gole, potem ko so zadeli Carl Grundstrom, Christian Dvorak, Owen Tippett in Matvej Mičkov. V drugi tretjini se je med strelce vpisal tudi Nikita Grebjonkin, medtem ko sta za goste zadela Max Sasson in Drew O'Connor.