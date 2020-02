Domač poraz Los Angelesa

Leon Draisaitl je v prvi tretjini načel mrežo domačih, nato sta vratarja Calvina Petersena (27 obramb) premagala še Ryan Nugent-Hopkins in McDavid. Šele nato so domači prvič ugnali Mikea Smitha (21 obramb). Dustin Brown je po vsega 49 sekundah zadnje četrtine znižal na 2:3, vendar kraljem v nadaljevanju ni več uspelo zatresti mreže. Ko so v zaključku namesto vratarja na led poslali dodatnega napadalca, pa je končni izid 50 sekund pred koncem postavil Josh Archibald. Pri obeh zadetkov gostiteljev je kot asistent sodeloval Adrian Kempe.

Kralji so predzadnji na lestvici celotne lige, Edmonton pa se je povzpel na drugo mesto pacifiške skupine.



Izidi:

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 5:3

Dallas Stars- Chicago Blackhawks 2:1

Buffalo Sabres - Winnipeg Jets 2:1

New York Islanders - San Jose Sharks 4:1

Detroit Red Wings - Calgary Flames 2:4

Minnesota Wild - St. Louis Blues 1:4

Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 5:6 (podaljšek)

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 2:4

(Anže Kopitar gol v 21:37 min. za Los Angeles)