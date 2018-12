Domač poraz prvakov iz ameriške prestolnice

Kanadčani so na gostovanju v Koloradu povedli v 6. minuti, ko je zadel Brendan Gallagher. V napetem obračunu je šele v drugem delu izenačil Mikko Rantanen, ki mu je v 25. minuti za gol podal Nathan MacKinnon. Rantanen in MacKinnon pa sta bila podajalca tudi pri odločilnem golu Gabriela Landskoga v uvodu zadnje tretjine. Tudi v Washingtonu so gledalci videli preobrat, ki pa se ni končal po željah domačih navijačev. Za gostitelje, vodilno ekipo metropolitanske skupine, je v 27. minuti zadel Lars Eller. Že v srednjem delu igre pa so gostje poskrbeli za preobrat. V 30. minuti je ob igralcu več na ledu izenačil zvezdnik Pittsburgha Sidney Crosby, ta pa je bil v 39. minuti tudi podajalec pri odločilnem golu Bryana Rusta.

Edini slovenski igralec v ligi, Anže Kopitar z Los Angeles Kings, ima krajši predah. Hrušičana naslednji obračun čaka v noči na nedeljo, ko bo ekipa iz Kalifornije gostovala v sosednjem San Joseju.



Izida:

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 1 : 2

Colorado Avalanche - Montreal Canadiens 2 : 1