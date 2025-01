Domač poraz vodilne ekipe lige

V Washingtonu je pri izvajanju kazenskih strelov v treh serijah zadel le Matt Boldy . Pred tem je podaljšek gostom iz St. Paula, ti so igrali brez poškodovanega kapetana Jareda Spurgeona , zagotovil Avstrijec Marco Rossi s 15. golom v sezoni. Le 15 sekund pred tem so sodniki razveljavili gol Tomu Wilsonu za vodstvo Washingtona s 4:2 zaradi igranja z visoko palico. Za zmagovalce, pri katerih je manjkal tudi prvi strelec Kiril Kaprizov , sta zadela še Jakov Trenin z igralcem manj na ledu in Ryan Hartman , ki je zabil prvič po 19. novembru lani. Vratar Marc-Andre Fleury je zbral 28 obramb.

V Manitobi je Winnipeg zapravil vodstvo z 2:0 in 3:2. Junak v dresu Anaheima je bil Troy Terry, ki je dosegel dva gola in podajo, tudi odločilni gol v četrti minuti dodatnega dela igre. Za zmagovalce sta zadela še Radko Gudas in Leo Carlsson, John Gibson pa je zbral 27 obramb. Že pred tem je bil ključen gol Čeha Gudasa za 3:3 minuto in 10 sekund pred koncem rednega dela, ko so gostje zamenjali vratarja s šestim igralcem na ledu in bili za tvegano potezo nagrajeni. Poteza je bila nujna, saj je le minuto in pol pred tem Alex Iafallo domačim zagotovil vodstvo s 3:2.

Na zahodu in v ligi Vegas Golden Knights za Winnipegom na drugem mestu zaostajajo le še za točko. Ponoči so s 5:2 premagali Philadelphio, ki je prvo tretjino dobila z golom Tysona Foersterja. V drugem delu so preobrat zrežirali Mark Stone, Nicolas Hague in Pavel Dorofejev, v zadnjem delu sta za zmagovalce gole dodala Alexander Holtz in Tanner Pearson.