Hokej

Domači tekmi s tematskima vsebinama: vikend slovenskega hokeja v Tivoliju

Ljubljana, 09. 10. 2025 16.31 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Pred hokejisti Olimpije Ljubljana sta ta konec tedna na sporedu dve srečanji v domači Hali Tivoli. Jutri se bodo zmaji prvič v tej sezoni pomerili z ekipo Black Wings Linz, že v nedeljo, pa jih čaka povratni obračun z Innsbruckom, ki ga je Olimpija na gostovanju konec septembra premagala z visokih 3:9.

Vikend slovenskega hokeja
Vikend slovenskega hokeja FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Vikend slovenskega hokeja, kot so v klubu naslovili tekmovalni konec tedna, bo pospremilo spremljevalno dogajanje v znamenju bodočih upov slovenskega hokeja na ledu. Na petkovo tekmo proti Linzu namreč vodstvo HK Olimpjna Ljubljana povabilo vse mlade selekcije slovenskih klubov, ki se bodo pred tekmo v navijaški coni predstavili publiki in se preizkusili v različnih izzivih. 

Med odmorom po drugi tretjini pa bodo tekmovali še v streljanju kazenskih strelov v okviru nagradne igre. "Z nami bodo mladi hokejisti HKMK Bled, HK Celja, HK Slavija in seveda naši mladi zmaji," med drugim opiše v uradnem sporočilu za javnost. "S to gesto želimo mladim športnikom omogočiti ogled vrhunskega profesionalnega hokeja in jih s tem spodbuditi k vztrajanju na športni poti."

Ben Cooper
Ben Cooper FOTO: Luka Kotnik

V nedeljo 12.10. pa se bodo naši člani selekcije U12, pred tekmo z Innsbruckom, pomerili z mestnimi rivali HK Slavija. Mestni derbi hokejskega podmladka bo odprt za javnost med 14:15 in 16:45. Ljubljanski hokejisti so sicer odlično začeli sezono in nanizali šest zaporednih zmag, a pred dnevi so doživeli še drugi zaporedni poraz. Potem ko so prvič klonili v petek na Dunaju, so na še enem gostovanju morali priznati premoč še Bolzanu, s tem pa tudi izgubili vodstvo na lestvici, prvi so zdaj prav Italijani. 

"Za nami je dobrodošlih nekaj dni regeneracije, aktivnega počitka in tudi dobre prirpave na naslednje izzive. Mislim, da smo odlično trenirali, osvežili ekipo, energija pa je bila ves čas na nivoju. To me pred naslednjima domačima tekmama še kako veseli," je za uradno stran kluba dejal trener zmajev Ben Cooper

Zmaji so na začetku sezone nanizali šest zaporednih zmag. Zadnji dve tekmi so izgubili, sedaj pa se želijo vrniti na zmagovalna pota ...
Zmaji so na začetku sezone nanizali šest zaporednih zmag. Zadnji dve tekmi so izgubili, sedaj pa se želijo vrniti na zmagovalna pota ... FOTO: Luka Kotnik

"Nismo delali posebnih analiz po porazih, tako kot nismo delali prevelikega pompa po seriji zmag. Vemo, kako je potrebno igrati, važno je, da bomo od prve minute energijsko pravi," poudarja strateg ljubljanskih hoklejistov.

