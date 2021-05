Odločil bo Tivoli: Olimpija v Podmežakli izsilila peto tekmo

Več sledi!

"Železarji" so bili po prepričljivi sredini zmagi v Tivoliju ob prednosti z 2:1 na pragu prvega naslova po sezoni 2017/18. Na zadnji tekmi, ki se je končala s 4:0 v korist Gorenjcev, so se jeseniški hokejisti izkazali predvsem ob igri z igralcem več, ko so v prvi tretjini na ta način dosegli tri gole, te prednosti pa potem niso več izpustili iz rok. Pred tem so dobili tudi prvi obračun v Ljubljani s 5:2, izgubili pa domačega z 1:2.

Letošnji boj za naslov prvaka sicer poteka po enoletni prekinitvi, lani zaradi pandemije tekmovanja niso dokončali. Zadnji naslov iz leta 2019 pa branijo zeleno-beli. V samostojni Sloveniji so bili prvaki le hokejisti Olimpije ali Jesenic. "Železarji" imajo skupno 12 naslovov, "zmaji" pa 16.

Prvaka bo odločila peta tekma, ki jo bo 10. maja gostila dvorana Tivoli.