Hokej

Draisaitlu edinstven rekord

New York, 17. 12. 2025 07.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Leon Draisaitl

Leonu Draisaitlu je kot prvemu Nemcu v ameriški profesionalni hokejski ligi NHL uspelo doseči mejo 1000 točk. Ta mejnik je napadalec ekipe Edmonton Oilers dosegel na tekmi s Pittsburghom s svojo drugo podajo, skupno pa jih je k zmagi svoje ekipe s 6:4 prispeval štiri.

"Veliko trdega dela je bilo potrebno za ta mejnik. Veliko ljudi mi je pomagalo na poti. Ti dosežki so vedno usmerjeni na posameznega igralca, vendar je toliko ljudi, ki pri tem igrajo tako veliko vlogo, tega se še kako zavedam. Preprosto sem zelo hvaležen, izjemno hvaležen in seveda malo ponosen," je po tekmi dejal 30-letni Leon Draisaitl.

Draisaitl je na 824 odigranih tekmah dosegel 416 golov in 587 podaj, postal je 103. igralec v zgodovini lige, ki je presegel prestižno mejo, med njimi je tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar.

Nemec je po številu tekem, kolikor jih je potreboval za mejnik, na petem mestu, hitreje so se do njega dokopali Peter Stastny (682 tekem), Jari Kurri (716 tekem), Jaromir Jagr (763 tekem) in Nikita Kučerov (809 tekem). Kopitar je za to potreboval 1124 tekem, mejnik je dosegel 6. maja 2021.

Z zmago se je Edmonton prebil na šesto mesto zahodne konference, prehitel je Kopitarjev Los Angeles. Na prvem mestu je Colorado, ki je tudi najboljša ekipa celotne lige.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Colorado ostaja najboljši

Avalanche je tokrat s 5:3 premagal Seattle Kraken, dva gola je prispeval Nathan MacKinnon, najprej je izenačil na 3:3, nato pa ob koncu tekme zatresel še nebranjeno mrežo za končni rezultat.

Od vodilnih ekip vzhoda je v torek igral Detroit, s 3:2 je ugnal New York Islanders, zmago jim je z dvema goloma, oba je v zadnji tretjini dosegel, ko je imela njegova ekipa številčno premoč na ledu, zagotovil Alex DeBrincat.

Bostonu je z dvema goloma do zmage s 4:1 proti Utah Mammoth pomagal Morgan Geekie, obakrat mu je podal David Pastrnak.

Z istim izidom je Philadelphia ugnala Montreal, Toronto je s 3:2 premagal Chicago, Vancouver s 3:0 New York Rangers, Columbus s 4:2 po podaljšku Anaheim, Minnesota s 5:0 Washington, San Jose pa s 6:3 Calgary, pri tem je Macklin Celebrini v statistiko vpisal dva gola in dve podaji.

Izidi:

Boston Bruins - Utah Mammoth 4:1

Toronto Maple Leafs - Chicago Blackhawks 3:2

Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 1:4

Detroit Red Wings - New York Islanders 3:2

New York Rangers - Vancouver Canucks 0:3

Columbus Blue Jackets - Anaheim Ducks 4:3 (podaljšek)

Pittsburgh Penguins - Edmonton Oilers 4:6

Minnesota Wild - Washington Capitals 5:0

San Jose Sharks - Calgary Flames 6:3

Seattle Kraken - Colorado Avalanche 3:5

Leon Draisaitl

