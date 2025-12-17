Draisaitlu edinstven rekord

"Veliko trdega dela je bilo potrebno za ta mejnik. Veliko ljudi mi je pomagalo na poti. Ti dosežki so vedno usmerjeni na posameznega igralca, vendar je toliko ljudi, ki pri tem igrajo tako veliko vlogo, tega se še kako zavedam. Preprosto sem zelo hvaležen, izjemno hvaležen in seveda malo ponosen," je po tekmi dejal 30-letni Leon Draisaitl.

Draisaitl je na 824 odigranih tekmah dosegel 416 golov in 587 podaj, postal je 103. igralec v zgodovini lige, ki je presegel prestižno mejo, med njimi je tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar.

Nemec je po številu tekem, kolikor jih je potreboval za mejnik, na petem mestu, hitreje so se do njega dokopali Peter Stastny (682 tekem), Jari Kurri (716 tekem), Jaromir Jagr (763 tekem) in Nikita Kučerov (809 tekem). Kopitar je za to potreboval 1124 tekem, mejnik je dosegel 6. maja 2021.

Z zmago se je Edmonton prebil na šesto mesto zahodne konference, prehitel je Kopitarjev Los Angeles. Na prvem mestu je Colorado, ki je tudi najboljša ekipa celotne lige.