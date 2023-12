Dramo v New Yorku po podaljšku dobili domači Islandersi

V gostujoči kanadski ekipi je John Tavares , ki je bil med letoma 2009 in 2018 nosilec igre zasedbe iz New Yorka, dosegel gol in podajo, skupno pa je dosegel že svojo 1000. točko v ligi NHL. Za goste sta zadela še Auston Matthews in Morgan Rielly . Slednji je izenačujoč gol dosegel sedem sekund pred koncem rednega dela tekme, William Nylander pa je prispeval dve asistenci.

Bo Horvat je zmagoviti gol dosegel po vsega 46 sekundah igre v petminutnem podaljšku, ko je izkoristil lepo podajo Mathewa Barzala . V rednem delu so za zasedbo iz New Yorka zadeli Brock Nelson , Casey Cizikas in Kyle Palmieri , izkazal pa se je tudi ruski vratar Ilja Sorokin s 37 obrambami.

Napadalec Miro Heiskanen je bil osrednja osebnost ekipe iz Dallasa na dvoboju proti Detroitu. Štiriindvajsetletni Finec je za zmago v American Airlines Centru prispeval dva gola in podajo, Jason Robertson in Esa Lindell pa gol in asistenco. Zasedba iz Detroita je v Teksasu doživela tretji poraz v nizu.

Gledalci so največ golov videli v Denverju, kjer je Colorado ugnal Calgary s 6:5. Gostitelji so zadnjo tretjino začeli z zaostankom 3:5, nato pa so zaigrali sijajno in povsem zasenčili goste iz Kanade. V zadnjih 12 minutah sta najprej zadela Mikko Rantanen in Ross Colton, zmagoviti gol pa je dobre štiri minute pred koncem dvoboja dosegel Nathan MacKinnon.