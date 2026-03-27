Hokej

Najbolj čislani Mariborčan v Ljubljani: Res je, polfinale je lep rezultat. A hočemo še več

Ljubljana, 27. 03. 2026 09.39 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Jan Drozg

Redki so tisti, lahko jih preštejemo na prste ene roke, ki se iz slovenskega prostora lahko pohvalijo z izkušnjami igranja tako v severnoameriški ligi NHL, kot tudi ruskem KHL-u. Jan Drozg je eden tistih, ki ima izkušnje nastopanja v dveh najmočnejših klubskih tekmovanjih na svetu. A njegova realnost ta hip je ljubljanska Olimpija in končnica lige ICE. In prav 26-letni Mariborčan bo (je) eno glavnih orožji zeleno-belih. Zmaji so se po skoraj petnajstih letih uvrstili v polfinale, na poti v finale, bil bi to zgodovinski drugi po letu 2008, pa jim bo stal (presenetljivo) Italijanski Pustertal. Južni Tirolci uživajo prednost domačega ledu, tekmeca pa igrata serijo na štiri zmage. Drugi polfinalni par lige ICE tvorita madžarski Fehervar in avstrijski Gradec.

Slovenski reprezentant Jan Drozg je na začetku decembra (vnovič) prispel v zmajevo gnezdo. Do takrat je bil brez kluba. Prihod izkušenega napadalca je pomeni veliko okrepitev za klub. In res 26-letni reprezentant se je po začetnem "otipavanju" pričakovano dokazal kot velika okrepitev zmajev. Še posebej v končnici, ko na dan pride vsa kakovost posameznikov in ekipe. "Veliko smo naredili z uvrstitvijo v polfinale, toda še ničesar nismo osvojili. Živimo in delamo v najlepšem letnem času, petem kot bi rekli. Končnica velja namreč kot peti letni čas," je "pozdravil" trenutno najbolj čislani Mariborčan na trenutnem delu v Ljubljani.

"Načrt imamo pripravljen vse do konca končnice. Zato razmišljamo, da je polfinale le še en korak v tej smeri. Resda je kazalo in se tudi pričakovali, da bo naš nasprotnik Gradec, toda Pustertal je dokazano odlična ekipa. Njihov uspeh proti Salzburgu to le še dokazuje," pred nedeljskim startom v Pustriški dolini pravi Drozg, ki je s soigralci dokazal, da se Olimpija ne boji vročih in zahtevnih gostovanj. Pot proti polfinalu lige ICE so zmaji "trasirali" s kar tremi gostujočimi zmagami v Bolzanu. 

"Že med sezono smo dokazali, da znamo igrati in tudi zmagovati na gostovanjih. Pripravljeni bomo že na uvodni spopad. Spoštujemo tekmeca, a imamo svoje načrte. Želimo že takoj priti do "breaka". Zavedamo se težavnosti poti, toda imamo svoj cilj," je v pogovoru za 24ur.com med drugim dejal Jan Drozg, ki je že pred časom namignil, da ni nemogoče, da bi tudi v prihodnje nosil dres Olimpije. A za kadrovanje bo še dovolj časa. Sedaj in zdaj je pomemben zgolj in samo polfinalni obračun z volkovi iz Brunica.

Jan Drozg na četrtfinalnem obračunu z Bolzanom. Mariborčan je na štirih odigranih tekmah zbral pet točk. Dosegel je gol in imel še štiri asistence.
FOTO: Aljoša Kravanja

Drozg je hokejsko pot sicer začel v Mariboru, nato pa se že pri šestnajstih letih preselil na Švedsko, kjer je nadaljeval razvoj v mednarodnem okolju. Njegov talent je leta 2017 prepoznalo tudi moštvo Pittsburgh Penguins, ki ga je izbralo na NHL naboru. V naslednjih sezonah je uspešno nastopal v njihovi razvojni ekipi Wilkes-Barre/Scranton Penguins v ligi AHL, kjer je utrdil status enega najboljših slovenskih mladih igralcev svoje generacije.

Drozg je dres Olimpije že nosil v sezoni 2020/21, ko je v alpski ligi na desetih tekmah navdušil s sedmimi goli in desetimi podajami. Leta 2023 je iz ZDA prestopil v KHL, najmočnejšo rusko hokejsko ligo, kjer je dve sezoni igral za Amur Habarovsk, v pretekli sezoni pa branil barve Kunlun Red Star. 

Jan Drozg je pred leti (kratekj čas) že igral za Olimpijo.
FOTO: Eva Brili Grebenar-HK SŽ Olimpija

"Primerjava lig? Težko je to primerjati. Lahko rečem le, da se v KHL-u igra precej hitreje. Drugih večjih razlik pa ni. Kar se pa organizacije tiče, pa lahko rečem, da je Olimpija naredila velike korake vnaprej. Ker sem za zeleno-bele igral tudi pred leti, lahko to mirne duše ocenim," je pogovor za našo spletno stran končal Drozg, ki je v rednem delu na 22 tekmah zbral dvajset točk, dosegel je deset golov in dodal prav toliko asistenc, v končnici pa je na štirih tekmah dosegel pet točk, Bolzanu je zabil gol in imel še štiri podaje.

