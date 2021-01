Drozg se veseli vrnitve v ligo AHL

Po skoraj letu dni v domovini zaradi aktualne pandemije Jan Drozgspet odhaja v ZDA in komaj čaka, da nadaljuje tam, kjer je ostal pred prekinitvijo tekmovanj. Kot je v četrtek povedal medijem pred mariborsko Ledno dvorano, je bilo preteklo leto oziroma sezona tudi zanj res posebna, a so se stvari končno začele odvijati na boljše.

"V ponedeljek se vračam v ZDA, kjer bom igral v ligi AHL, čeprav bo sezona malce drugačna, kot smo jih bili vajeni doslej," je dejal Drozg.

Verjame v 'dokaj miren' zaključek sezone

Za zdaj kaže, da bodo v omenjenem tekmovanju odigrali samo 30 tekem brez končnice, skratka na nek način bodo odigrali preostanek sezone in še to brez gledalcev. Pred sezono ekipo Wilkes-Barre/Scranton Penguins čaka še trening kamp, ki bo po Drozgovih informacijah prav tako potekal z manjšim številom igralcev, kot so vajeni.

"Bomo pa videli, kako se bodo stvari odvijale. Težko je karkoli napovedovati glede na to, v kakšnem času smo. Jaz verjamem, da bomo lahko trenirali in izpeljali sezono dokaj mirno,"je optimističen hokejist, ki je zadnja dva meseca pred prazniki odigral pri SŽ Olimpiji. To mu je pomagalo pri vračanju v tekmovalni ritem, manj se je obremenjeval z lastno uspešnostjo.

Čeprav mu v domačem Mariboru ni nič manjkalo, se vseeno veseli, da lahko gre nazaj, saj je že zelo pogrešal vsakodnevni ritem, treninge in močne tekme. So pa, se zaveda, cilji za letošnjo sezono malo drugačni kot v preteklosti, saj ne bodo odigrali končnice in kot kaže ne bo mogoče osvojiti nobene lovorike.

Poraz Pittsburgha na uvodnem derbiju sezone

"To je sicer žalostno, a cilji ostajajo, da čim bolje odigramo tekme, poskusimo zmagati in iztržiti čim več iz te sezone," je dejal hokejist, ki ga je na naboru NHL leta 2017 v petem krogu izbral Pittsburgh, s podpisom triletne pogodbe pa se je v najmočnejši ligi pridružil slovenskemu zvezdniku Anžetu Kopitarju.

Pingvini so sicer prav to noč po evropskem času slabo vstopili v novo sezono lige NHL, saj so morali s 3:6 priznati premoč srditim pensilvanskim tekmecem Philadelphii Flyersom. Tekmo si je ogledal tudi Drozg, ki je povedal, da so njegovi klubski kolegi prvi dve tretjini odigrali dokaj dobro, žal pa so v zadnji nekoliko popustili in bili za to kaznovani s porazom.