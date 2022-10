Drozg z ameriških na ruske ledene ploskve

V Mariboru rojeni Jan Drozg je zadnjih pet let igral v Severni Ameriki, kjer ga je leta 2017 na naboru izbrala ekipa iz NHL Pittsburgh Penguins, kjer pa ni igral. Zadnja leta je tako igral v nižjih ligah Kanade in ZDA, in sicer za Shawinigan Cataractes, Wilkes-Barre/Scranton Penguins, Wheeling Nailers in nazadnje za Grand Rapids Griffins.