Drozg zapušča Olimpijo in spet odhaja v tujino

"Hvala vsem igralcem, trenerjem in vodstvu, da so me tako lepo sprejeli,"je v izjavi za javnost povedal Jan Drozg, ki je v Ljubljano prišel oktobra kot posojeni igralec ekipe severnoameriške lige NHL Pittsburgh Penguins.

Kje bo 21-letnik nadaljeval kariero, zaenkrat še ni znano, obljubil pa je, da bo po pogovorih z agentom in vodilnimi možmi Pittsburgha "kmalu znanih več nadaljnjih informacij".

Butara: Želimo mu vse dobro na njegovi poti v tujini

"Vsak trening in tekmo sem dal vse od sebe, da sem lahko HK SŽ Olimpija kar se da najbolje pomagal na ledu. Sedaj je prišel moj čas, da počasi zapustim Slovenijo. Kot zmeraj čakam nadaljnja navodila agenta in Pittsburgha. Kmalu bo znanih tudi več nadaljnjih informacij,"je dodal Drozg.

"Janu želimo vse dobro na njegovi poti v tujini in nadaljevanju sezone pri Pittsburgh Penguins. Zahvaljujemo se mu za njegov doprinos k ekipnemu uspehu našega moštva," pa je dejal predsednik SŽ Olimpije Miha Butara.