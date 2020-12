Jan Drozg: Alpska liga ni slaba, a hokej v Severni Ameriki je na višjem nivoju

Zadnjo tekmo je za ljubljansko moštvo odigral v soboto, ko so zmaji visoko premagali italijansko Cortino (7:3), Drozg je na tej tekmi dosegel gol in podajo. Ljubljansko moštvo je v dobri formi, na zadnjih dveh tekmah so v AL dosegli 16 golov (pred tem so premagali Kitzbühel 9:3).

Jan Drozg je prvo tekmo za SŽ Olimpijo odigral 17. oktobra, po dobrih dveh mesecih pa je njegove ljubljanske poti (zaenkrat) konec. Ko je postalo znano, da se bo liga NHL tudi uradno začela sredi januarja (13.1), je vse skupaj sprožilo "kolesje" hokejskega športa čez lužo, predvsem kar se tiče nižjih lig, kot sta AHL in ECHL, ki sta tesno povezani z ligo NHL. Že pred prihodom v ljubljanski klub je bilo jasno, da gre le za začasno rešitev, saj bo Mariborčan vse sile in ambicije usmeril v kariero čez lužo.

V skupnem seštevku je Drozg na desetih tekmah AL zbral 17 točk (sedem golov in 10 podaj), z njim pa smo govorili, še preden je bilo znano, da se poslavlja od Slovenije. SŽ Olimpija je vodilno moštvo v državnem prvenstvu, v regionalni AL pa je sicer na drugem mestu (27 točk), a ima odigrane tri tekme manj od vodilnega kluba v konkurenci, mlad zasedbe Salzburga (29 točk, 11 tekem).

"Liga (Alpska liga, op.p.) tukaj ni slaba, ni sicer tako kakovostna kot v Severni Ameriki, a tukaj so igralci, ki imajo dovolj talenta, ki znajo igrati in to dela ligo kakovostno. Tukaj rad igram hokej, a vsekakor bi rad v Severni Ameriki odigral par sezon. Pomembno mi je, da igram hokej na čim višjem nivoju, ne pa to, kje igram. Planirano je, da začnem v ligi AHL, kako pa se bodo stvari razvijale, je težko napovedati, še posebej glede na to, v kakšnem času smo,"je povedal Drozg.