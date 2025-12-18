Drozg: V Gradcu je delovalo, kot da gre za tekmo končnice

Jan Drozg na treningu Olimpije FOTO: Domen Jančič - HK Olimpija Ljubljana

Jan Drozg je hokejsko pot začel v Mariboru, nato pa se že pri šestnajstih letih preselil na Švedsko, kjer je nadaljeval razvoj v mednarodnem okolju. Njegov talent je leta 2017 prepoznalo tudi moštvo Pittsburgh Penguins, ki ga je izbralo na NHL naboru. V naslednjih sezonah je uspešno nastopal v njihovi razvojni ekipi Wilkes-Barre/Scranton Penguins v ligi AHL, kjer je utrdil status enega najboljših slovenskih mladih igralcev svoje generacije.

Drozg je dres Olimpije že nosil v sezoni 2020/21, ko je v Alpski ligi na desetih tekmah navdušil s sedmimi goli in desetimi podajami.

Zmaji bodo naslednjo tekmo odigrali v petek, ko bodo gostili četrtouvrščeni Pustertal.

Leta 2023 je iz ZDA prestopil v KHL, najmočnejšo rusko hokejsko ligo, kjer je dve sezoni igral za Amur Habarovsk, v pretekli sezoni pa branil barve Kunlun Red Star. Pred slabim mesecem dni pa je navkljub nekaterim precej bolj bogatim ponudbam sprejel klic iz Tivolija in okrepil Olimpijo. Izkušeni napadalec je odigral tri tekme in v tem času zbral gol in podajo. prvi zadetek v zeleno-belem dresu je dosegel na gostovanju pri vodilni ekipi lige, ki je nanizala šest zaporednih zmag. Zmaji so niz Avstrijcev končali, prvi gol na tekmi pa je dosegel prav Drozg.

Jan Drozg je za zeleno-bele odigral tri tekme in v tem času zbral gol in podajo. FOTO: Domen Jančič - HK Olimpija Ljubljana

"Uf, ne spomnim, kdaj sem nazadnje igral tako blizu domu," je po veliki zmagi v Gradcu domačim novinarjem priznal 26-letni Mariborčan in pohvalil ekipo za odlično o tekmo na avstrijskem Štajerskem. V Merkur Areni se je zbralo več kot 3000 gledalcev. "Delovalo je, kot da gre za tekmo končnice. Veliki naboj, odlični obrambi in napeta tekma vse do konca in še dlje," je nadaljeval strelec prvega gola, ko je kronal igro z igralcem več. "Dobro smo se pripravili na tekmeca, vemo, kako dobra ekipa je Gradec. Nimajo zaman takšne serije, toda mi smo bili pripravljeni na vse," je še dejal Drozg, ki bo v nadaljevanju sezone, ko bo Olimpija potrjevala mesto v končnici, velika okrepitev za zmaje.

"V končnici dvoboja v Gradcu smo imeli tudi kanček sreče, izenačili smo čisto ob koncu, nato pa bili bolj prisebni pri izvajanju penalov. Srečni smo, saj smo zmagali proti res odlični ekipi," je še povedal novopečeni napadalec zmajev, ki je že ob prihodu v slovensko prestolnico opazil velik potencial ekipe. "To moštvo lahko pride daleč v končnici. Seveda je potrebno iti korak po korak, toda vidim velik potencial za vrhunski rezultat že v tej sezoni," ponavlja Jan Drozg, ki je bil pred prihodom v Ljubljano kar devet mesecev brez uradne tekme.