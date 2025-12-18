Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Drozg: V Gradcu je delovalo, kot da gre za tekmo končnice

Ljubljana, 18. 12. 2025 09.54 pred 25 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Jan Drozg

Jan Drozg ima izkušnje tako z igranjem v severnoameriški ligi NHL, kot tudi v ruski KHL. V tekoči sezoni je bil nekaj mesecev brez kluba, saj se z vodstvom ekipe Kunlun Red Star ni ujel glede "prihodnosti". Čakal je na primerni trenutek in ga dočakal ob klicu iz Ljubljane, kjer je pred kratkim okrepil zeleno-beli tabor. Mariborčan je za Olimpijo odigral že tri tekme, prvi gol pa dočakal na avstrijskem Štajerskem, ko je Olimpija po streljanju penalov ugnala vroči Gradec in končala njegov niz šestih zaporednih zmag.

Jan Drozg na treningu Olimpije
Jan Drozg na treningu Olimpije
FOTO: Domen Jančič - HK Olimpija Ljubljana

Jan Drozg je hokejsko pot začel v Mariboru, nato pa se že pri šestnajstih letih preselil na Švedsko, kjer je nadaljeval razvoj v mednarodnem okolju. Njegov talent je leta 2017 prepoznalo tudi moštvo Pittsburgh Penguins, ki ga je izbralo na NHL naboru. V naslednjih sezonah je uspešno nastopal v njihovi razvojni ekipi Wilkes-Barre/Scranton Penguins v ligi AHL, kjer je utrdil status enega najboljših slovenskih mladih igralcev svoje generacije.

Preberi še Olimpija po kazenskih strelih do zmage v Gradcu

Drozg je dres Olimpije že nosil v sezoni 2020/21, ko je v Alpski ligi na desetih tekmah navdušil s sedmimi goli in desetimi podajami. 

Zmaji bodo naslednjo tekmo odigrali v petek, ko bodo gostili četrtouvrščeni Pustertal.

Leta 2023 je iz ZDA prestopil v KHL, najmočnejšo rusko hokejsko ligo, kjer je dve sezoni igral za Amur Habarovsk, v pretekli sezoni pa branil barve Kunlun Red Star. Pred slabim mesecem dni pa je navkljub nekaterim precej bolj bogatim ponudbam sprejel klic iz Tivolija in okrepil Olimpijo. Izkušeni napadalec je odigral tri tekme in v tem času zbral gol in podajo. prvi zadetek v zeleno-belem dresu je dosegel na gostovanju pri vodilni ekipi lige, ki je nanizala šest zaporednih zmag. Zmaji so niz Avstrijcev končali, prvi gol na tekmi pa je dosegel prav Drozg.   

Jan Drozg je za zeleno-bele odigral tri tekme in v tem času zbral gol in podajo.
Jan Drozg je za zeleno-bele odigral tri tekme in v tem času zbral gol in podajo.
FOTO: Domen Jančič - HK Olimpija Ljubljana

"Uf, ne spomnim, kdaj sem nazadnje igral tako blizu domu," je po veliki zmagi v Gradcu domačim novinarjem priznal 26-letni Mariborčan in pohvalil ekipo za odlično o tekmo na avstrijskem Štajerskem. V Merkur Areni se je zbralo več kot 3000 gledalcev. "Delovalo je, kot da gre za tekmo končnice. Veliki naboj, odlični obrambi in napeta tekma vse do konca in še dlje," je nadaljeval strelec prvega gola, ko je kronal igro z igralcem več. "Dobro smo se pripravili na tekmeca, vemo, kako dobra ekipa je Gradec. Nimajo zaman takšne serije, toda mi smo bili pripravljeni na vse," je še dejal Drozg, ki bo v nadaljevanju sezone, ko bo Olimpija potrjevala mesto v končnici, velika okrepitev za zmaje. 

Preberi še Sestanek lige ICE prvič v Ljubljani

"V končnici dvoboja v Gradcu smo imeli tudi kanček sreče, izenačili smo čisto ob koncu, nato pa bili bolj prisebni pri izvajanju penalov. Srečni smo, saj smo zmagali proti res odlični ekipi," je še povedal novopečeni napadalec zmajev, ki je že ob prihodu v slovensko prestolnico opazil velik potencial ekipe. "To moštvo lahko pride daleč v končnici. Seveda je potrebno iti korak po korak, toda vidim velik potencial za vrhunski rezultat že v tej sezoni," ponavlja Jan Drozg, ki je bil pred prihodom v Ljubljano kar devet mesecev brez uradne tekme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej drozg olimpija

Los Angeles povedel, a zadnjo besedo so imeli prvaki s Floride

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
18. 12. 2025 10.12
Izpustili ste obdobje QMJHL kjer je precej trgal gate za Shawinigan Cataractes zato je tudi bil izbran na draftu
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ko darilo postane izkušnja
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
Redek družinski trenutek: Madonna in Guy Ritchie skupaj po skoraj 20 letih
Redek družinski trenutek: Madonna in Guy Ritchie skupaj po skoraj 20 letih
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
cekin
Portal
Dodatni zaslužek morda že imate doma
Tukaj vas čakajo nova delovna mesta
Tukaj vas čakajo nova delovna mesta
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Tarča tudi slovenska podjetja, pogosto odpovedo celotni procesi
Tarča tudi slovenska podjetja, pogosto odpovedo celotni procesi
moskisvet
Portal
Vroča 62-letnica jemlje dih
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Mlada samčka nujno potrebujeta skupni dom
Mlada samčka nujno potrebujeta skupni dom
okusno
Portal
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420