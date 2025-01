Dubois junak ob zmagi Washingtona v Edmontonu

Za zmagovalce je gol in podajo dosegel Pierre-Luc Dubois , gol pa je bil ključen, saj je v 44. minuti zadel za 3:1. Za ekipo iz ameriške prestolnice sta zabila še Tom Wilson in Matt Roy .

Carolina, po novem tretja ekipa vzhoda, pa se je z 2:1 veselila pri peti ekipi zahoda v Dallasu. Oba gola za zmagovalce je dosegel Jesperi Kotkaniemi, drugega v 57 minuti, le 24 sekund po tem, ko je na 1:1 izenačil Thomas Harley. Teksašanom je izenačenje z 22 obrambami preprečil vratar Pavel Kočetkov.

Anže Kopitar z Los Angelesom ostaja sedma ekipa zahoda. Po prostem večeru jih v četrtek čaka tekma s Florido, četrto ekipo na vzhodu. Florida je v seriji gostovanj davi zmagala v Anaheimu s 5:2. Odločitev je padla v zadnjem delu, ko sta zadela Sam Bennett in Uvis Balinskis. Carter Verhaeghe je za zmagovalce dosegel gol in podajo, zabila pa sta še Evan Rodrigues in prvič po treh tekmah tudi Sam Reinhart, ki je v sezoni zdaj pri 28 golih. Strelca za Dallas sta bila Frank Vatrano in Mason McTavish.