Dva grenka poraza Olimpijo v finalu Alpske lige postavilo pred misijo nemogoče

Ljubljanski hokejisti v finalu Alpske lige še upajo na preobrat, a bodo za preobrat v seriji potrebovali čudež. Po dveh grenkih porazih v Tivoliju so sedaj precej oddaljeni od naslova prvaka, saj italijansko moštvo Pustertala vodi s 3:1 v zmagah in za naslov potrebuje le še eno zmago. Naslednja tekma bo v sredo v Brunicu, kjer se lahko serija že zaključi. Hokejisti Olimpije se ne predajajo, a vprašanje je, kako sta dva zaporedna poraza pred navijači v Tivoliju psihološko vplivala na igralce.

Zmaji so bili dvakrat blizu zmagi, a na koncu tudi precej daleč, saj so se hokejisti Pustertala predstavili v svoji najboljši luči in izkoristili napake ljubljanske zasedbe in se dvakrat iz "prepada" vrnili v igro in na koncu zmagali. Na obeh tekmah je imela Olimpija dva gola prednosti, a jih je zapravila. Na zadnji tekmi je bilo 3:1 za zmaje, nato so gostje izenačili, v podaljšku pa je zadel Traversa. Ne glede na vse je očitno, da je zasedbi iz Tivolija že prvi poraz prišel pod "kožo", podobno je z drugim, z novim preobratom in golom v podaljšku. Hokejisti iz Južne Tirolske za razliko od Olimpije delajo zelo malo napak in so izjemno učinkoviti v svoji enostavnosti igre in tudi pred ljubljanskim golom, kar predstavlja precejšnje težave za ljubljansko zasedbo.

"Spet smo naredili takšno neumnost v podaljšku, da smo dobili gol. Vodili smo za dva gola in se tega zavedali, a smo naleteli na trd oreh. Ne bomo se predali, gremo po zmago. Serija ni končana, bo pa težko," je bil po tekmi jezen in razočaran trener Jure Vnuk. Daljša njegova izjava in pa napadalcev Žige Pešuta in Nika Simšiča pa v video izjavah.

Časa za počitek in razmišljanje ni veliko, saj si tekme sledijo na dva dni. In zmaji dobro vedo, da jih po koncu Alpske lige, ne glede na razplet, čakajo nabrušeni Železarji v finalu domačega prvenstva.